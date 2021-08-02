Белорусская бегунья Кристина Тимановская попросила политического убежища в Польше

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую отстранили от Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на получение политического убежища в Польше. Об этом рассказал исполнительный директор Александр Опейкин в эфире «Настоящего Времени».

Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением.

В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что «для Европы было бы честью» предоставить политическое убежище Тимановской.

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси снял Кристину Тимановскую с Олимпиады. Сама спортсменка заявила, что спортивные чиновники заставляют ее вернуться в Беларусь, хотя 2 августа она должна была принять участие в предварительном забеге на дистанции 200 метров.

Ранее Тимановская рассказала в инстаграме, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Олимпиаде — эстафету 4×400 метров. Тимановская должна была заменить одну из спортсменок, которую, по мнению самой бегуньи, отстранили по вине спортивных чиновников.

Приехав в аэропорт Токио для вылета в Беларусь, Тимановская обратилась к полиции и записала видео с просьбой о помощи, адресованное Международному олимпийскому комитету. Она осталась в Токио, заявив, что опасается уголовного преследования в Беларуси.

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