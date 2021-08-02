МОК: белорусская бегунья Кристина Тимановская провела ночь в отеле токийского аэропорта, она под защитой властей Японии

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая накануне заявила о попытках тренерского штаба насильно вернуть ее из Японии в Беларусь, провела ночь в отеле в токийском аэропорту Ханэда, она в безопасности. Об этом заявил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, передает ТАСС.

Он добавил, что Тимановская находится под защитой властей Японии и назвал первостепенной задачей обеспечение ее безопасности, сообщает РИА Новости.

Задача номер один — ее безопасность. Нам нужно выслушать ее и поддержать в ее решении. Что касается спорта, мы ей будем помогать. Что касается других сфер, у других есть инструменты, чтобы ей помочь, это уже за пределами МОК.

Адамс добавил, что МОК может пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх.

Исполнительный комитет МОК запретил официальным лицам из Белоруссии быть на Играх, мы сделали так, чтобы без всяких ограничений белорусские спортсмены смогли участвовать в отборе, чтобы в Белоруссии не проходили турниры. Будем это пересматривать при необходимости, если ситуация изменится.

При этом, по словам Адамса, МОК будет рассматривать вопрос о против Беларуси после получения полного отчета о произошедшем от Национального олимпийского комитета Беларуси.

1 августа, находясь в аэропорту Ханэда, Кристина Тимановская заявила, что представители белорусской делегации на Олимпиаде заставляют ее вернуться из Японии в Беларусь — хотя 2 августа Тимановская должна была принять участие в предварительном забеге на дистанции 200 метров.

Ранее Тимановская выложила в инстаграме сторис с критикой белорусских спортивных функционеров, которые без ее ведома заявили ее на эстафету 4×400 метров на Олимпиаде. Тимановская должна была заменить одну из спортсменок, которую, по мнению самой бегуньи, отстранили по вине спортивных чиновников.

Вечером 1 августа анонимный телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал аудиозапись, как утверждалось, разговора Тимановской с членами белорусской делегации на Олимпиаде. Они убеждали спортсменку сняться с Игр и вернуться в Беларусь, заявляя, что если она откажется, «ничего хорошего не будет».

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