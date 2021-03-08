Международный олимпийский комитет не признал старшего сына Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко — старшего сына Александра Лукашенко — главой Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МОК.

Также МОК не признал избрание в исполнительный комитет НОК Дмитрия Баскова — главу Федерации хоккея Беларуси и одного из приближенных Александра Лукашенко, которого белорусские СМИ подозревают в причастности к минчанина Романа Бондаренко.

МОК заявил, что продлит запрет на участие руководства НОК в Олимпийских играх и будет поддерживать связь с организацией только через ее генерального секретаря Полину Головину.

Виктора Лукашенко избрали главой НОК Беларуси 26 февраля. До этого президентом организации на протяжении 24 лет был Александр Лукашенко. Виктора Лукашенко с 2019 года был первым вице-президентом НОК.

В декабре 2020 года МОК запретил Александру и Виктору Лукашенко посещать свои мероприятия, в том числе Олимпийские игры. Такое решение было принято из-за преследования белорусских спортсменов по политическим мотивам.