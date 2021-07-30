Скарлетт Йоханссон утверждает, что недополучила 50 миллионов долларов за роль в «Черной вдове». В Disney заявили, что актриса «бездушно игнорирует» последствия пандемии

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Capital Pictures / Vida Press

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney. Поводом стал одновременный выход фильма «Черная вдова» в кинотеатрах и на стриминге Disney+. Актриса считает, что стратегия компании негативно повлияла на ее гонорар, который был привязан к кассовым сборам. В Disney заявили, что не нарушали контракт, а цифровой релиз, наоборот, выгоден Йоханссон. Иск актрисы в компании назвали «бездушным пренебрежением» к последствиям пандемии.

Актриса судится с компанией Disney из-за недополученных денег за роль в «Черной вдове»

Скарлетт Йоханссон, исполнившая главную роль в последнем фильме Marvel «Черная вдова», подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса к компании Disney. Йоханссон считает, что решение Disney выпустить фильм одновременно и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе Disney+ нарушило ее контракт. Дело в том, что гонорар актрисы был привязан к кассовым сборам фильма, а в ее соглашении с Marvel Entertainment был прописан эксклюзивный прокат «Черной вдовы» в кинотеатрах.

«Disney намеренно вынудила Marvel без всяких оснований нарушить соглашение, чтобы помешать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel», — цитирует иск издание The Wall Street Journal. За премьерный уик-энд «Черная вдова» собрала в кинотеатрах США и Канады 80 миллионов долларов — и поставила рекорд по сборам в пандемию. Однако уже на следующий уик-энд сборы упали до 26 миллионов. Это падение стало сильнейшим за всю историю киновселенной Marvel. В национальной ассоциации владельцев кинотеатров США связали спад прибыли с релизом фильма на Disney+.

Источник The Wall Street Journal, знакомый с условиями контракта Йоханссон и Marvel, оценил недополученную актрисой часть гонорара в 50 миллионов долларов. Сколько всего денег принес компании Disney релиз «Черной вдовы» на стриминге, неизвестно, но только за первый уик-энд на Disney+ фильм заработал 60 миллионов долларов.

Дату выхода фильма неоднократно переносили из-за пандемии

Впервые «Черную вдову» анонсировали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего в 2019 году. Тогда планировалось, что фильм выйдет на экраны 1 мая 2020 года. В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на «неопределенный срок». А дальше было вот что:

в апреле 2020 года премьеру сдвинули на ноябрь;

в сентябре 2020 года — на май 2021 года;

а в апреле 2021 года — на июль. Уже окончательно.

А как вообще фильм-то?

Мы ждали этого два года: «Черная вдова» выходит в кино Шпионский боевик о Наташе Романофф оказался фильмом о семье (не без клюквы, но сопротивляться этому бесполезно)

А как вообще фильм-то?

Мы ждали этого два года: «Черная вдова» выходит в кино Шпионский боевик о Наташе Романофф оказался фильмом о семье (не без клюквы, но сопротивляться этому бесполезно)

Решение выпустить фильм одновременно и в кинотеатрах, и на стриминге отчасти было продиктовано пандемией. Из-за ограничений на сеансы нельзя продавать 100% билетов — а это плохо влияет на сборы. Ранее Disney отказалась показывать в кинотеатрах фильм «Мулан» и мультфильм «Лука». Посмотреть их в США можно было только на Disney+. Кинокомпания Warner Bros. начала выпускать свои фильмы в кинотеатрах и онлайн одновременно — и была вынуждена доплатить 10 миллионов долларов Галь Гадот за роль в «Чудо-женщине: 1984».

В Disney назвали претензии актрисы безосновательными, а ее иск — «бездушным»

После подачи иска представители компании сообщили, что условия контракта с Йоханссон не были нарушены, а для иска нет оснований. В заявлении также говорится, что ранний релиз фильма на Disney+ помог актрисе «заработать дополнительную компенсацию сверх 20 миллионов долларов, которые она уже получила». В Disney добавили, что иск Йоханссон «особенно печален и огорчителен своим бездушным пренебрежением к ужасным и продолжительным глобальным последствиям пандемии коронавируса».

При этом, как утверждается в иске актрисы, она начала обсуждать релиз «Черной вдовы» со студией Marvel еще в 2019 году. Представители Йоханссон хотели получить гарантии, что фильм выйдет только в кинотеатрах. К иску приложено письмо от главного юрисконсульта Marvel Дейва Галлуцци, в котором он заверяет, что премьера пройдет по плану — в кинотеатрах. «Мы понимаем, что если план поменяется, то нам нужно будет обсудить это с вами и прийти к взаимопониманию, поскольку в сделку входят несколько (очень больших) бонусов, основанных на кассовых сборах», — говорится в письме.

Йоханссон подчеркивает, что ее представители пытались пересмотреть условия контракта после того, как узнали, что «Черная вдова» выйдет и в кино, и онлайн одновременно. Disney и Marvel, утверждается в иске, на запросы актрисы и ее юристов так и не ответили.

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Дмитрий Андреев