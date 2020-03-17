Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» на неопределенный срок из-за коронавируса

Disney перенесла премьеру фильма Marvel «Черная вдова» на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, сообщает The Hollywood Reporter (THR).

Картина должна была выйти в прокат 1 мая.

Чёрная Вдова — Тизер-трейлер MARVEL Россия

THR пишет, что из-за опасений по поводу COVID-19 в США закрываются кинотеатры, особенно там, где зарегистрировали случаи заболевания. Сети кинозалов приостанавливают работу на неопределенный срок.

Ранее из-за эпидемии COVID-19 Disney перенесла премьеры фильмов «Мулан» и «Новые мутанты», Universal отодвинула «Форсаж 9» с мая 2020-го на апрель 2021-го.