«Я прожила много жизней до того, как стала Мстителем». Marvel выпустил финальный трейлер «Черной Вдовы»

Студия Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Черная вдова» о приключениях супергероини Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон). Действие разворачивается до фильма «Мстители: Финал». По сюжету, главная героиня возвращается домой, где встречает младшую сестру Елену Белову (Флоренс Пью), и решает разобраться со своим шпионским прошлым.

Трейлер на русском

Черная Вдова — финальный трейлер на русском MARVEL Россия

Трейлер на английском

Черная Вдова — финальный трейлер на английском Marvel Entertainment

В фильме также снимался Дэвид Харбор (шериф Хоппер в «Очень странных делах»), которому досталась роль «советского» супергероя Красный Страж, и Рэйчел Вайс («Мои черничные ночи»).

Режиссер «Черной вдовы» — Кейт Шортланд («Берлинский синдром», «Эрудиция»).

Премьера «Черной вдовы» в России и других странах мира намечена на 9 июля 2021 года. Одновременно с кинотеатрами фильм выйдет в стриминговом сервисе Disney+ (что очень не нравится кинотеатрам). Премьеру киноленты дважды переносили.