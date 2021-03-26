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«Мы все умрем. Надеюсь». Вышел первый трейлер продолжения «Отряда самоубийц»

Источник: Meduza

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad), основанного на одноименных комиксах издательства DC Comics.

Трейлер на русском

Внимание. В ролике присутствуют сцены жестокости. Просим чувствительных людей не смотреть его. Лучше посмотрите, как хитрый глюкометр обманул Елену Малышеву.

Трейлер на английском

  • В фильме снимались Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин), Джон Сина (Миротворец).
  • Режиссер фильма — Джеймс Ганн, который снимал (и снимает) кинофраншизу «Стражи Галактики», основанную на комиксах Marvel, конкурента DC Comics.
  • Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в России намечена на 5 августа.
  • Кинокомпания Warner Bros. ранее объявила, что в 2021 году будет выпускать все свои фильмы одновременно и в кинотеатрах, и в стриминговом сервисе HBO Max.
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