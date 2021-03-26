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«Мы все умрем. Надеюсь». Вышел первый трейлер продолжения «Отряда самоубийц»
Источник: Meduza
Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (The Suicide Squad), основанного на одноименных комиксах издательства DC Comics.
Трейлер на русском
Внимание. В ролике присутствуют сцены жестокости. Просим чувствительных людей не смотреть его. Лучше посмотрите, как хитрый глюкометр обманул Елену Малышеву.
Трейлер на английском
- В фильме снимались Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин), Джон Сина (Миротворец).
- Режиссер фильма — Джеймс Ганн, который снимал (и снимает) кинофраншизу «Стражи Галактики», основанную на комиксах Marvel, конкурента DC Comics.
- Премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» в России намечена на 5 августа.
- Кинокомпания Warner Bros. ранее объявила, что в 2021 году будет выпускать все свои фильмы одновременно и в кинотеатрах, и в стриминговом сервисе HBO Max.