Когда ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева не поет песни Билли Айлиш, она пытается давать врачебные советы. Увы, получается не всегда: к примеру, в выпуске от 23 марта Малышеву и ее коллег обманул глюкометр. Ну как обманул… Его просто забыли перевернуть. На ошибку обратили внимание авторы телеграм-канала «Планерка».

Дарья Есенина

В эфире Малышева поинтересовалась у коллеги, профессора и врача-иммунолога Андрея Продеуса (по крайней мере, так его представили), что там с уровнем сахара в крови у одного из участников передачи. Ей ответили: «Ну, 9,5». При этом в кадре крупным планом показали перевернутый глюкометр с реальным результатом «5,6». Малышеву это не смутило: «Сахар 9,5. Норма — 6 и ниже».

А потом ведущая перешла к практическим советам: «Решение одно — контролировать сахар. Таблетки, похудеть и физкультура. Любая, хотя бы быстрая ходьба». Гость передачи покивал и пообещал последовать советам Малышевой.