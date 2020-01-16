«А! А! А! А! Ааа!» Елена Малышева попыталась напеть «Bad Guy» Билли Айлиш

«Bad Guy» певицы Билли Айлиш — один из главных хитов 2019 года. В 2020-м до него добралась и ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. Она позвала на передачу гостя, который, как и сама Билли Айлиш, лечился от . Ведущая приобняла его, назвала «красивым мальчиком», а после попыталась напеть мотив «Bad Guy». Последовал вот такой диалог:

— Как тебе Билли Айлиш? 🎵 А! А! А! А! Ааа! 🎵

— Хорошая…

— Хорошая, мне тоже нравится.

Телепрограмма

А может, на самом деле Малышева напела диджея Gesaffelstein? Мы не знаем, поэтому на всякий случай поздравляем обоих исполнителей.

SUPER_VHS_PLUS

Хотя в целом получилось так: