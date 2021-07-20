В Ново-Огарево у резиденции Путина нашли тайную стройку. Там есть гостиница, больница и спортивная арена с подземным тоннелем Главное из расследования «МБХ медиа»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналисты «МБХ медиа» выпустили расследование о масштабном строительстве, которое ведется недалеко от резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. По информации издания, земля, где с лета 2020 года возвели несколько зданий, находится в пользовании Федеральной службы охраны ( ). При этом нет никаких публичных документов о строительстве, стоимость которого, по оценке экспертов, может составить от 20 до 50 миллиардов рублей.

ТАЙНЫЙ ГОРОД ПУТИНА? Как рядом с резиденцией президента строят комплекс за миллиарды МБХ медиа

Площадь земельного участка под строительство — 10,7 гектара. Раньше на территории находился трехэтажный особняк с башенками, но, по словам строителей, «он не понравился владельцу и его снесли». Таким же образом поступили с двумя коттеджами, на месте которых появился двухэтажный гостевой дом площадью 4000 квадратных метров. Примерная стоимость этого дома — 800 миллионов рублей.

Также на территории находится пятиэтажный спортивный комплекс стоимостью шесть миллиардов рублей. Как рассказали журналистам строители комплекса, там есть ледовая арена. Площадь объекта составляет 30 тысяч квадратных метров, но эти данные не учитывают подземные этажи, к которым ведут отдельные въезды. Один из инженеров, работающий на стройке, заявил «МБХ медиа», что подземный тоннель в спорткомплексе должен связать территорию с нынешней резиденцией Владимира Путина.

На участке расположены еще два здания. Это четырехэтажный гостевой комплекс за два миллиарда рублей, общая площадь которого — почти десять тысяч квадратных метров без учета веранд. И лечебно-оздоровительный комплекс, который журналисты оценили в 3,4 миллиарда рублей. Площадь больницы — больше 16 тысяч квадратных метров. Внутри, по словам одного из источников издания, «и палаты, и кабинеты гигантские, прямо высший класс».

За территорией находится поле площадью 180 гектаров, которое принадлежит Российской Федерации. Рыночная стоимость участка составляет 92,2 миллиарда рублей. На одной части поля строят «что-то, напоминающее вертолетную площадку», в другой части поля, как отмечает «МБХ медиа», также готовят участок под строительство, хотя эта территория по-прежнему относится к землям сельхозугодий.

Журналисты обнаружили загадочную стройку после того, как в нескольких метрах от пристани ФСО, у резиденции Владимира Путина, начали строить мост через Москву-реку. Подготовка к возведению моста началась летом 2020 года, а к сентябрю там появились строители. В мае этого года строительство моста стоимостью 180-200 миллионов рублей завершилось. По данным издания, за мост отвечает ФСО, а сам объект закрыт для посторонних.

В строительстве моста участвовала крымская «МС-Групп». Как отмечает издание, машину главы компании Василия Спирина несколько раз видели на месте стройки. В телефонном разговоре с «МБХ медиа» Спирин сперва предложил «ничего не писать» о мосте через Москву-реку, поскольку «это закрытый объект», а чуть позже сказал, что никогда в этом районе Подмосковья не был и про мост ничего не знает. За строительство моста также отвечали сотрудники крупного девелопера «МонАрх групп», но журналисты не смогли найти контрактов структур компании, связанных с мостом.

Строительство крупных объектов на основной территории, пишет «МБХ медиа», кажется, завершено. Об этом говорит появление на стройке сотрудников компании «Ольва», которая вывозит строительный мусор.

Для кого на территории у резиденции Путина построили спорткомплекс, гостиницу и больницу, неизвестно. Один из строителей сказал журналистам, что здесь «резиденцию строят, для », другой утверждает, что это комплекс «для отдыха многодетных семей».

ФСО, ФСБ, управление делами президента РФ, пресс-служба президента и руководство Московской области пока не ответили на запросы журналистов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег