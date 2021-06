Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Европейской части России — жара. По идее, это должно скоро закончиться (надолго ли?), но мы все равно подготовили для вас инструкцию, как пережить жаркие дни. И заодно попросили в ней рассказать, как вы отдыхаете, когда многие развлечения недоступны из-за жары и пандемии. Вы прислали нам сотни советов (одни — практичные, другие — фантастические). Мы выбрали те, которые показались нам особенно классными. Об этом — ниже.

Смотреть на холодное

Эрик

Смотрю документальные фильмы про Антарктиду.

Bond

У любителей [стримингового сервиса] Twitch сейчас модно стримить купание в бассейне — можно посмотреть, как охлаждаются другие.

Устроить развлечения с водой

Лика

Для собаченьки набираю в ванну воду и даю ей поплавать. Потом она лежит и сохнет. Так несколько раз в течение дня.

Тарас

Брызгаю водным пистолетиком в людей из окна, людям нравится. (Мы не можем гарантировать, что это понравится всем прохожим. — прим. «Медузы»)

Майя

С детьми в жару приятно и весело играть со льдом. Мы с дочками заполнили разные силиконовые и пластиковые формы водой, заморозили и играли на тарелке со льдом разных форм. Здорово использовать пищевые красители, замораживать цветы и маленькие игрушки.

Деметра

Решили вспомнить детство и прикупили следующий список вещей:

большой таз

водные пистолеты

заводные плавающие игрушки

мыльные пузыри

Из пистолетов поливаем друг друга и котов. Сначала они были в шоке. Потом втянулись.

Плавающие игрушки запускаем в тазу и таким образом устраиваем соревнования. Иногда просто для развлечения, а иногда разыгрываем таким образом домашние дела. Котам тоже нравится. Лапкой подгоняют.

А мыльные пузыри просто весело и красиво переливаются!

Людмила

Поставила поилку для птиц возле дома, сороки такой цирк устраивают!

Лариса

Охотимся друг на друга мокрыми полотенцами.

Алена

Мыть холодильник, прибираться в морозильной камере.

Поиграть в настольные игры (один из лидеров по упоминаниям!)

Саша

Играем в настолки. Но дома настолько жарко, что часто играем в настолки на iPad, чтобы было еще меньше движений.

Сергей

Настольные игры — лучший вариант для любой погоды, когда приходится оставаться дома. Только тут нужны вдумчивые игры, где за время ходов других игроков можно освежиться лимонадом.

Алексей

Скоротать время можно так: поиграть в Monopoly и другие похожие игры (The Game of Life). Конечно круто если есть компания во время жары, и вы все привиты или переболели, но вообще не так давно появились цифровые версии популярных игр. Так что ставьте рядом вентилятор, тарелку с мороженым и включайте «Дискорд» с компанией друзей или родных!

И другие варианты

Никита

Учу новые музыкальные произведения на гитаре. Как бы ни было иронично, но сейчас я учу «Here Comes the Sun» The Beatles.

Елизавета

Читаю, занимаюсь йогой. Растяжка не требует активных телодвижений, плюс в жару тело более разогрето, а это для растяжки самое то.

Анна

Есть такая практика йоги, называется yin. Там вообще практически двигаться не надо, в жару идеально.

Юлия

Я нашла дома бумагу в рулоне, приклеила ее бумажным скотчем к полу в четыре ряда так, что получился гигантский прямоугольник. Потом я взяла восковые мелки и стала обводить разные части тела. А потом и просто разные предметы. Это интересно. Это меняет обстановку в комнате и создает ощущение чуда. Кроме того, валяться на полу приятно и весело, можно развлечь этим детей.

Владимир

У нас родилась дочка, поэтому все время с женой уделяем ей — развлечение отличное, всем советую. 😁

Александр

Прямо перед началом аномальной жары наша крольчиха родила трех милых маленьких существ. Сейчас они уже подросли и начали вылезать из домика на прогулки. Теперь мы постоянно ходим и собираем зайчиков по всей квартире.

