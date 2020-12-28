В Канаде кролик поцеловал снеговика. И оставил его без носа-морковки!

Семья Брайантов из Канады построила мини-снеговика — и по традиции сделала ему нос-морковку. Тут прискакал кролик, встал на задние лапы и поцеловал снеговика. Хотя погодите, это просто отвлекающий маневр! Все, что нужно было кролику, — это морковка, которую животное принялось с аппетитом жевать. А Брайанты стояли и смотрели. В итоге от носа остался скромный огрызок, а кролик ускакал в неизвестном направлении.

Hannah B