Пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире (почти как две Москвы!). И то, как он стремительно разрушается
Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании сфотографировал самый большой в мире айсберг, дрейфующий через Южную Атлантику. А68а — так называют этот айсберг — откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. Тогда его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров — это в два раза больше Москвы. Со временем, к удивлению экспертов, А68а не распался на несколько частей и лишь незначительно утратил свою массу. Сейчас его площадь достигает 4,2 тысячи квадратных километров.
Однако айсберг быстро разрушается, свидетельствуют новые снимки. Частичное обрушение его краев в последние недели также показала съемка со спутника. На А68а видны многочисленные расколы и трещины, его окружают обломки льда, под ватерлинией проходят целые тоннели. Некоторые из отколовшихся кусков айсберга настолько большие, что требуют к себе повышенного внимания ученых из-за опасности, которую могут представлять для морских судов.
Следить не прекращают и за А68а. Новые фотографии и видео проанализируют, чтобы понять, как айсберг поведет себя в ближайшие недели и месяцы. Сейчас он находится в 200 километрах от британской заморской территории Южной Георгии и движется по направлению к ней. Есть вероятность, что А68а застрянет на мелководье рядом с островом. Если так случится, у обитающих там тюленей и пингвинов могут возникнуть серьезные трудности с поиском пищи.