Пилоты сняли с воздуха самый гигантский айсберг в мире (почти как две Москвы!). И то, как он стремительно разрушается

Айсберг А68а, 4 декабря 2020 года RAF Photographer / British Forces South Atlantic Islands

Самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании сфотографировал самый большой в мире айсберг, дрейфующий через Южную Атлантику. А68а — так называют этот айсберг — откололся от шельфового ледника в Антарктиде в июле 2017 года. Тогда его площадь составляла почти шесть тысяч квадратных километров — это в два раза больше Москвы. Со временем, к удивлению экспертов, А68а не распался на несколько частей и лишь незначительно утратил свою массу. Сейчас его площадь достигает 4,2 тысячи квадратных километров.

А68а RAF Photographer / British Forces South Atlantic Islands

А68а был частью шельфового ледника Ларсена. После его отделения площадь ледника уменьшилась на 12%. На фото — трещина, в результате которой появился А68а. 2016 год John Sonntag / NASA А68а постепенно разрушается. Иногда от него отделяются большие куски, которые также могут представлять опасность для судов. 4 декабря 2020 RAF Photographer / British Forces South Atlantic Islands

Однако айсберг быстро разрушается, свидетельствуют новые снимки. Частичное обрушение его краев в последние недели также показала съемка со спутника. На А68а видны многочисленные расколы и трещины, его окружают обломки льда, под ватерлинией проходят целые тоннели. Некоторые из отколовшихся кусков айсберга настолько большие, что требуют к себе повышенного внимания ученых из-за опасности, которую могут представлять для морских судов.

Судно M/S World Explorer рядом с айсбергом А68а. Март 2020 Henry Pall Wulff / Wikimedia Commons

За три года А68а прошел больше тысячи километров от места своего появления. На фото красной линией отмечено место образования айсберга. ESA / ZUMA Wire / Scanpix / LETA Сейчас А68а окружают обломки льда RAF Photographer / British Forces South Atlantic Islands

Тоннели под айсбергом RAF Photographer / British Forces South Atlantic Islands

Следить не прекращают и за А68а. Новые фотографии и видео проанализируют, чтобы понять, как айсберг поведет себя в ближайшие недели и месяцы. Сейчас он находится в 200 километрах от британской заморской территории Южной Георгии и движется по направлению к ней. Есть вероятность, что А68а застрянет на мелководье рядом с островом. Если так случится, у обитающих там тюленей и пингвинов могут возникнуть серьезные трудности с поиском пищи.

Остров Южная Георгия — одно из самых важных мест размножения королевских пингвинов и альбатросов South Georgia Heritage Trust / Scanpix / LETA