шапито
Как превратить кролика в чудовище? Просто наклейте ему на спину игрушечные глазки!
Это кролик по кличке Пу, живущий в Японии. Как и все кролики, он очень милый.
Но хозяйка Пу придумала, как превратить милого кролика в грустное чудовище. Она просто наклеила ему на спину игрушечные глаза!
お尻に目ん玉をつけると奇妙な生き物に変身😂💕とてつもなく可愛い❤ pic.twitter.com/gG7LopSFcT— ぷーちゃん (@puchan776) May 16, 2018
Когда кролик шевелит своим хвостом, кажется, что чудовище шевелит ртом.
迫り来るver😂😂 pic.twitter.com/VYyw4qKtPf— ぷーちゃん (@puchan776) May 19, 2018