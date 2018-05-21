шапито

Как превратить кролика в чудовище? Просто наклейте ему на спину игрушечные глазки!

Meduza
11:59, 21 мая 2018

Это кролик по кличке Пу, живущий в Японии. Как и все кролики, он очень милый.

A post shared by ぷーちゃん (@usagram22) on

Но хозяйка Пу придумала, как превратить милого кролика в грустное чудовище. Она просто наклеила ему на спину игрушечные глаза!

Когда кролик шевелит своим хвостом, кажется, что чудовище шевелит ртом.

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