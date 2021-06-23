«Не допустите сегрегации общества на умных и глупых». Актер Егор Бероев выступил в защиту непривитых людей, прицепив к груди желтую звезду

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Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Редакторы «Медузы» рекомендуют вам сделать прививку от коронавируса. Если вы все еще сомневаетесь, прочитайте, например, этот материал «Медузы». А чтобы правильно подготовиться к прививке, изучите нашу инструкцию.

Актер театра и кино выступил 22 июня на вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы» с речью в защиту людей, которые не сделали прививку от коронавируса. Во время выступления на лацкане пиджака Бероева была прицеплена желтая звезда наподобие тех, что нацисты заставляли носить евреев как отличительные символы.

Бероев рассказал, что не вакцинировался от коронавируса и последние дни чувствует, что живет в мире, где прививка «стала опознавательным знаком». Актер, напомнив о борьбе советского народа с фашизмом, призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых.

Я хочу сказать сегодня о том, что меня волнует в последние два дня. Я слышал, некоторые здесь уже высказывались по этому поводу. Я хочу вам сказать, что я не вакцинировался от коронавируса. И некоторые мои знакомые вакцинировались. И даже друзья вакцинировались. Это никогда не было причиной для наших ссор и споров. Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете: .

Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить? (Аплодисменты.)

Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в . Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра.

Я прошу вас, уважаемые, присутствующие здесь, друзья, коллеги, не допустите разделения нас с вами, не допустите вражды между нами, не допустите сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых. Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью. (Аплодисменты.)

Егор Бероев на премии «ТЭФИ — Летопись Победы» Vit_Ruvinsky

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин ограничил доступ людей, не сделавших прививку от коронавируса, в кафе, рестораны и бары. С 28 июня заведения смогут посещать только те, кто завершил вакцинацию против коронавируса, переболел ковидом в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус — они получат соответствующие QR-коды. Кроме того, московские власти ограничили численность концертов, спектаклей, киносеансов, спортивных мероприятий, разрешив пускать на них до 500 участников, но это требование не действует, если туда пускают по QR-кодам.

Из-за роста числа заболевших ковидом в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса — прививки должны сделать большинство сотрудников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственные служащие. В дальнейшем обязательную вакцинацию объявили в ряде других регионов России.

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