В Москве в разгар пандемии провели «Бал медиков» для 400 медработников. На него пускали людей с прививкой или отрицательным тестом на ковид

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Михаил Джапаридзе / ТАСС

20 июня в зале атриума Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко прошел III Российский бал медиков. Благотворительное мероприятие прошло в .

«Бал медиков» — это «светское мероприятие медицинского сообщества федерального уровня», призванное возродить «сословные традиции» и повысить статус медика, а также «место знакомства возможных деловых партнеров», сообщается на сайте и в соцсетях мероприятия.

На балу собрались несколько сотен человек, их точное количество неизвестно. Организаторы анонсировали, что в театре встретятся более 400 гостей — «врачей, деятелей медицинской науки, фармацевтов, владельцев, руководителей клиник и аптечных сетей, работников сферы здравоохранения», а откроют бал студенты медицинских вузов. На сайте мероприятия опубликована схема зала с 44 столиками, рассчитанными на десять человек каждый (утром 21 июня свободными на схеме оставались четыре места из 440). Предварительно организаторы заявили, что на бал будут пускать людей, у которых есть сертификат о вакцинации («хотя бы об одной прививке») или отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до мероприятия.

III Российский Бал медиков Valerian Maw

Судя по сторис участников в инстаграме, гости в вечерних костюмах и платьях были без масок, некоторые из них обнимались, когда фотографировались или смотрели выступления. Перед собравшимися выступили звезды оперы и балета: трое артистов театра имени Станиславского и Немировича-Данченко — прима-балерина Наталья Сомова, премьер балета Георги Смилевски и солист оперной труппы Владимир Дмитрук, — а также солистка Большого театра Динара Алиева. Медицинские работники, по словам одной из участниц, ответили на выступления «зажигательной кадрилью, энергичным галопом, головокружительным вальсом».

Организаторы бала говорили, что мероприятие будет благотворительным, а собранные деньги направят медработникам, «пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом». Какую сумму они собрали, не раскрывалось.

После появления первых новостей о «Бале медиков» некоторые пользователи твиттера стали критиковать организаторов за проведение мероприятия в разгар пандемии. «Бал медиков — это уже как-то чересчур, не находите?» — написал журналист «Медиазоны» Максим Литаврин. «Весь мир — пандемия коронавируса, а ты в нем бал медиков, в котором приняли участие около 400 медицинских работников», — написал блогер Александр Горбунов («Сталингулаг»).

Официальным организатором бала стала компания «КИТ МЕД». Гендиректор компании Дмитрий Клабуков заявил «Открытым медиа», что на мероприятии обеспечили «стерильную безопасность»: внутрь пускали только привитых или с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а общее число участников составило «менее 50% от возможной полной загрузки».

Когда входили люди, они были в маске, а в дальнейшем уже снимали: у нас были столы, люди же не могут питаться в масках… Еще один момент: всем танцующим мы рекомендовали не меняться парами. Танцевали или пары семейные, или те, кто общаются постоянно. То есть здесь тоже были соблюдены все меры предосторожности.

Глава компании добавил, что департамент здравоохранения Москвы знал о мероприятии. «Мы, безусловно, согласовывали данное мероприятие, вернее, информировали, что оно будет проходить», — добавил Клабуков.

Неназванный представители «Бала медиков» сказал изданию «Подъем», что на встрече «были соблюдены все регламенты касаемо защиты от коронавирусной инфекции» и «все прошло на высоте у нас, как обычно».

Перед «Балом медиков» 18 и 19 июня в Москве регистрировали рекордное количество новых случаев ковида — по девять тысяч зараженных ежедневно. Из-за роста числа заболевших в Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса и продлили до 28 июня антиковидные ограничения, из-за которых кафе и ресторанам нельзя работать по ночам (есть исключения), закрыты игровые и спортивные площадки, фудкорты и зоопарки. 18 июня в Москве отменили Всероссийский выпускной бал в Государственном Кремлевском дворце.

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Александр Бакланов