Глава омского Минздрава Александр Мураховский пропал без вести на охоте. Через три дня он сам выбрался из леса

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Евгений Софийчук / ТАСС

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший без вести во время охоты, нашелся живым после трех дней поисков.

Днем 7 мая он поехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района и не вернулся. Первые сутки его искали знакомые. На следующий день они обратились в полицию, после чего к поисковой операции присоединились около 100 человек: сотрудники МЧС, Росгвардии, охотинспекторы и волонтеры. Поиски осложнялись тем, что местность в этом районе труднопроходимая, с заболоченными участками.

Полиция распространила ориентировку на пропавшего министра. Известно, что Мураховский ранее неоднократно бывал в этом районе и хорошо знал местность. По сведениям издания Baza, чиновник находился на охоте вместе c бизнесменом Андреем Козачуком и заместителем главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске Натальей Блошкиной.

УМВД по Омской области

9 мая в шести с половиной километрах от базы был найден квадроцикл, на котором уехал Мураховский. Участники поисковой операции рассказали, что квадроцикл врезался в березу и повис на дереве, после чего чиновник его бросил. «Его следы уходили в сторону дороги. Может, плохо стало», — сказал поисковик. Очевидцы также сообщали, что следов медведей или других диких животных в районе поисков не обнаружено.

В ночь на 10 мая издание «Открытые медиа» сообщало со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, но потом выяснилось, что речь шла о его однофамильце из Москвы.

Днем в понедельник, когда поисковая операция возобновилась, стало известно, что министр самостоятельно выбрался из леса. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — объявили журналистам в пресс-службе правительства Омской области. Супруга Мураховского рассказала «Дождю», что уже поговорила с мужем по телефону — по ее словам, пока он «не понимает масштабов поиска». По данным источника ТАСС в экстренных службах, место обнаружения Мураховского находится в 32 километрах от деревни Поспелово, откуда он выехал 7 мая.

Обновлено. Как пишет Baza, Мураховский заблудился после того, как отстал от группы охотников, наехав на березу на квадроцикле. Он не смог связаться по рации с компаньонами, сбился с пути и не нашел обратную дорогу. Одну из ночей он провел в вагончике, где нашел продукты. Всего за трое суток он прошел по лесу 45 километров. В Минздраве сообщили, что Мураховский чувствует себя хорошо и уже 11 мая вернется к работе.

Александр Мураховский возглавил министерство здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он занимал пост главного врача больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления в августе 2020 года доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники «Шарите» обнаружили у него признаки отравления веществом из группы «Новичок». В омской больнице настаивали на том, что у Навального нет симптомов отравления.

СМИ ранее обращали внимание на серию странных событий, произошедших с врачами омской больницы после госпитализации Навального. Один из заместителей Мураховского Анатолий Калиниченко, наблюдавший политика во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Другой его заместитель Сергей Максимишин умер в феврале 2021 года в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В марте скончался еще один врач, работавший в этой больнице во время госпитализации Навального, — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 63-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.

По словам двух источников «Медузы», лечивших Навального в омской больнице, ни Максимишин, ни Агишев в лечении участия не принимали. «Агишев работал в другом отделении, в реанимации его не было. Максимишин с начала и до конца лета сильно болел и на работе не появлялся», — сказал «Медузе» один из врачей, наблюдавших политика. «В реанимации было много народу, но этих врачей там не было», — заявил анестезиолог-реаниматолог, лечивший Навального.

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