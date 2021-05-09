Министр здравоохранения Омской области, бывший главврач больницы, где лежал Навальный, Александр Мураховский пропал без вести на охоте

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Обновление: Пресс-служба УМВД России по Омской области подтвердила, что пропавший без вести, поиски которого ведутся в Большеуковском районе, — Александр Мураховский.

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести во время охоты, пишут местные СМИ, в том числе «МК в Омске».

По предварительным данным, 7 мая около 16:00 он уехал на квадроцикле в лес с охотничьей базы в Большеуковском районе и с тех пор его местонахождение неизвестно. Сутки пропавшего без вести искали его знакомые, а днем 8 мая они обратились в полицию.

На сайте управления МВД по Омской области размещено сообщение о пропавшем без вести в Большеуковском районе мужчине 1971 года рождения без указания имени. В поисках, как сообщается, участвует местная полиция, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Ожидается, что в ближайшее время из Омска прибудут дополнительные силы для участия в поисковой операции. Поиски, сообщает управление МВД по области, осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками.

Издание «СуперОмск» сообщает, что квадроцикл Мураховского обнаружен в одном из болот Большеуковского района, но его самого пока найти не удалось.

Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники «Шарите» обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы «Новичок». Врачи омской больницы настаивали на том, что у Навального симптомов отравления нет.

Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко, наблюдавший Навального во время госпитализации, уволился в октябре 2020 года. Еще один заместитель главврача этой больницы — Сергей Максимишин — умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа. В марте скончался еще один врач, работавший в этой больнице во время госпитализации Навального, — завотделением травматологии и ортопедии Рустам Агишев. Причиной смерти 62-летнего врача были названы последствия инсульта, перенесенного в декабре 2020 года.

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