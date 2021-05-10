Пропавшего без вести омского министра нашли живым
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Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший без вести во время охоты 7 мая, нашелся живым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Мураховский самостоятельно вышел к людям в районе села Баслы. По сведениям пресс-службы, он находится в нормальном состоянии и сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района.
Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления в августе 2020 года доставили Алексея Навального. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники «Шарите» обнаружили у политика признаки отравления веществом из группы «Новичок». Врачи омской больницы настаивали на том, что у Навального симптомов отравления нет.