Издание Kyky.org заблокировано в Беларуси почти полгода. Блокировку оно обходит с помощью доменов omon.wtf, nachesy.country и peresident.run

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

После президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси заблокировали десятки независимых интернет-изданий. Одним из них стал онлайн-журнал Kyky.org. Его вместе с онлайн-журналом The Village Беларусь издает белорусская медиакомпания Mint Media. Один из ее учредителей — Александр Василевич, известный белорусский бизнесмен, занимающийся рекламой.

Менее чем через месяц после выборов счет Mint Media арестовали, а Василевича заключили под стражу по уголовному делу, фабула которого неизвестна. Жена бизнесмена, которая на тот момент была беременна, тоже стала фигуранткой дела. Она уехала из страны, а Василевич до сих пор находится под стражей. Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

The Village Беларусь заблокировали еще в августе 2020 года, Kykу — в декабре. С тех пор сайт, редакция которого тоже частично выехала за границу, регулярно переезжает на новые домены — пока очередной из них не заблокируют белорусские власти. С момента блокировки Kykу сменил уже десять доменов, большинство из которых иронично обыгрывают происходящее в Беларуси.

Приводим их все в хронологическом порядке (с пояснениями):

kyky.media (тут все понятно);

omon.wtf (напоминание о том, что после выборов белорусские силовики массово избивали и пытали протестующих);

mininform.lol (напоминание о том, что в Беларуси блокировку СМИ курирует министерство информации);

massandry.net (напоминание о том, что пресс-секретарь Александра Лукашенко, вероятно, ездила по Минску срывать протестную символику и предлагала взять в один из таких рейдов «Массандру» от российского посла);

kykyold.org (этот домен редакция прокомментировала так: «Мы посвящаем этот домен всем, кто считает, что »);

sabachka.help («Собачку!» — популярный лозунг белорусской оппозиции, представляет собой искаженный вариант лозунга «За батьку!», который используют сторонники Лукашенко);

peresident.run (это снова отсылка к Лукашенко, который признавался, что «немного пересидел» в президентском кресле);

nachesy.country (отсылка к популярной среди сторонниц Лукашенко прическе, которой белорусские СМИ посвящали целые фотогалереи);

netetabletki.rip (отсылка к мему «Принял не те таблетки», разные вариации которого используют, чтобы прокомментировать слова Лукашенко или Путина);

samisebyazablochte.com (обращение к белорусскому министерству информации).

Редакция Kyky заявила, что десятый домен станет последним: «Мы заканчиваем наш перфоманс не потому, что устали или сдались — мы просто хотим, чтобы эти домены запомнились вам классной шалостью, а не рутиной». Журналисты напомнили, что в Беларуси их статьи все так же можно читать на kyky.org через VPN. Они не исключили, что сделают мерч со своими доменами (другой мерч издания доступен уже сейчас в обмен на донаты).

Читайте также

Сейчас проверим, какая ты пресса Власти Беларуси развернули настоящие репрессии против журналистов — в них прицельно стреляют, за ними охотятся, их отправляют в тюрьмы. Вот их истории

Читайте также

Сейчас проверим, какая ты пресса Власти Беларуси развернули настоящие репрессии против журналистов — в них прицельно стреляют, за ними охотятся, их отправляют в тюрьмы. Вот их истории

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег

Ольга Корелина