В Москве полиция одновременно пришла домой к либертарианцам и сторонникам Навального. Главное

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Вечером 24 апреля полиция Москвы пришла с обыском к председателю движения «Гражданское общество», либертарианцу Михаилу Светову. За несколько часов до этого Светов сообщил в твиттере, что у него дома пропал интернет, дверной глазок замазали грязью, а на лестничной клетке появились «непонятные люди». В 22:52 активист сообщил, что в его дверь позвонили силовики, показавшие постановление на обыск. Ночью Светова увезли на допрос в ОВД Хорошевский. Адвоката либертарианца Дмитрия Захватова не пустили в отдел полиции.

Следственные действия у Светова связаны с уголовным делом 2019 года о развратных действиях с несовершеннолетней, которое возбудили из-за фотографии бывшей девушки либертарианца в инстаграме, сообщил адвокат Дмитрий Захватов. ТАСС писал, ссылаясь на источник, что обыск связан с , которое возбудили против соратников Алексея Навального. Захватов это отрицает.

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Вечером 24 апреля также задержали члена незарегистрированной «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Он сообщил в твиттере, что его задержали у дома и увезли в ОВД Таганский, чтобы оформить административный протокол. Бойко вменяют повторное нарушение установленного порядка проведения митинга, в «Либертарианской партии» говорят, что ему грозит административный арест. Его задержали из-за ретвита сообщения команды Навального об акции протеста 21 апреля. ТАСС при этом утверждал, что Бойко, как и Светов, задержан по делу о нарушении санитарных норм, но эту информацию пока не подтвердили.

Об акции 21 апреля Митинги «Свободу Навальному!» по всей России. Главное На акциях задержали больше 1500 человек

Примерно в одно время со Световым и Бойко в Москве задержали бывшего кандидата в депутаты на выборах в Мосгордуму Александра Соловьева, сообщила «Правозащита Открытки». В отношении него составили административный протокол о нарушении порядка проведения митинга. Соловьев предположил, что задержание связано с его шуточным твитом: 21 апреля он опубликовал фотографии омоновцев со словами «Единственная космонавтика, которая развивается в России». Около двух часов ночи Соловьева отпустили с протоколом.

Также полиция задержала несколько сторонников Алексея Навального, сообщил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. В Москве по неизвестной причине задержали регионального менеджера федерального штаба Навального Анну Самкову. Во Владивостоке задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Остапенко. Кроме того, полицейские приходили домой к активисту Алексею Меняйло, но не застали его.

Александр Бакланов Фото в анонсе: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ