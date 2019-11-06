У Михаила Светова прошел обыск, его отвезли на допрос в СК. Возбуждено дело о развратных действиях из-за поста в инстаграме

Михаил Светов на митинге за свободу интернета на проспекте Сахарова в Москве, 10 марта 2019 года Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Днем 6 ноября у политика Михаила Светова прошел обыск. Следственные действия в квартире члена незарегистрированной Либертарианской партии провели в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщила «Новая газета» со ссылкой на постановление об обыске; сам Светов не знает, по какой статье завели дело. Поводом для его возбуждения стал пост, опубликованный в 2012 году в инстаграме Светова, сказал изданию адвокат политика Михаил Бирюков. Он уточнил в комментарии «ОВД-Инфо», что Светов проходит по делу в качестве свидетеля. В ходе обыска полицейские изъяли только сервер, рассказал Светов в интервью «Дождю».

После обыска Светова увезли на допрос в управление Следственного комитета по Северо-западному округу Москвы. Вместе с ним показания дает его бывшая подруга Анастасия Стародубовская, с которой политик встречался несколько лет, сообщает «МБХ медиа». «Это дело заведено из-за фотографии, на которой она присутствует», — сказал политик.

Светов связал следственные действия со своей политической деятельностью. «Это такая попытка давления, чтобы я не занимался больше политикой», — сказал он в интервью «Дождю». Светов считает, что дело связано с его лекционным туром по 30 городам России. «В каждом городе мне оказывала сопротивление полиция», — утверждает он. В Либертарианской партии заявили, что «Кремль не может простить Михаилу успешный лекционный тур, не может простить принципиальность и нежелание становиться карманной оппозицией».

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов старую страницу Светова в инстаграме. В ведомстве говорили «Новой газете», что в ходе экспертиз несколько публикаций признали детской порнографией. В 2012 году Светов опубликовал на этой странице несколько снимков Анастасии Стародубовской (сколько ей было лет на момент публикации, ). Роскомнадзор требовал, чтобы администрация Instagram удалила аккаунт, но тот по-прежнему доступен. Пресс-секретарь Либертарианской партии Дарья Петрушенко говорила, что своим решением Роскомнадзор пытается «бросить тень на одного из оппозиционных лидеров».

В Москве и Петербурге 6 ноября пройдут одиночные пикеты в поддержку Светова. Они начнутся в 20 часов по местному времени. В Москве пикеты пройдут у здания СК на Арбате, в Петербурге — у Гостиного двора.

Михаил Светов — один из наиболее известных представителей Либертарианской партии России. Он вступил в нее в 2010 году. Летом 2019 года Либертарианская партия организовывала в Москве митинги за свободные выборы на проспекте Сахарова, которые стали крупнейшими оппозиционными акциями последних лет. В июле Светова арестовали на 30 суток за участие в несогласованной акции протеста. 3 ноября Светов сообщил, что покинул федеральное руководство Либертарианской партии, но остался в движении. Причины ухода из руководства партии Светов не объясняет, связано ли это с уголовным делом, неясно.

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Александр Бакланов