Михаил Светов покинул федеральное руководство Либертарианской партии

Политик Михаил Светов объявил о выходе из федерального комитета незарегистрированной Либертарианской партии России.

Либертарианская партия организовывала летние митинги за свободные на проспекте Сахарова — крупнейшие оппозиционные мероприятия за последние несколько лет.

Михаил Светов вступил в Либертарианскую партию в 2010 году. В последние годы он был одним из наиболее узнаваемых публичных лиц в партии.