К Михаилу Светову пришли с обыском

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К председателю движения «Гражданское общество», либертарианцу Михаилу Светову вечером 24 апреля пришли сотрудники правоохранительных органов. Как сообщил Светов в твиттере, полицейские заявили, что у них постановление на обыск. По словам Светова, полицейские искали понятых среди его соседей, но все отказались. «Новая газета» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова сообщает, что обыск у Светова может быть связан с уголовным делом 2019-го года о развратных действиях с несовершеннолетней.

Также вечером 24 апреля полиция задержала члена незарегистрированной «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Его доставили в ОВД «Таганский» для составления административного протокола. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова сообщила, что Бойко обвиняют в повторном нарушении правил проведения митингов (статья 20.2 ч.8 КоАП).

Усманова предполагает, что обыск планируют провести и у активиста Алексея Миняйло. Он сообщил, что у его дома дежурят полицейские.