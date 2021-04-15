Патриарх Кирилл привился от ковида. РПЦ не сообщает, какой именно вакциной. «Медуза» выяснила, что, скорее всего, это был не «Спутник V» И у этого есть интересное объяснение

Пресс-служба патриарха / ТАСС

Русская православная церковь 13 апреля объявила, что патриарх Кирилл прошел вакцинацию от коронавируса. Прививку предстоятель РПЦ сделал еще в марте 2021 года, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа», — сказал Легойда.

Он добавил, что «это была одна из российских вакцин», но не уточнил, какая именно. Точно так же по-прежнему неизвестно, каким именно препаратом привился президент России Владимир Путин, завершивший вакцинацию 14 апреля.

Источник «Медузы» в РПЦ уверен, что патриарх привился не «Спутником V», который чаще всего используют в России, а выбрал одну из двух других российских вакцин. С большой долей вероятности, считает источник, это была «ЭпиВакКорона». Другой источник «Медузы» в РПЦ не исключил, что патриарх мог привиться «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком». Последняя вакцина пока не применяется для массовой вакцинации, но, по его словам, «доступна высокопоставленным лицам».

У «ЭпиВакКороны» рекомендованный интервал между двумя прививками составляет от 14 до 21 дня, у «КовиВака» — 14 дней. Это означает, что обе вакцины патриарх мог получить к 20 марта (если первый укол был сделан в начале месяца, а в случае с «ЭпиВакКороной» выбрали интервал в две недели). У «Спутника V» период между уколами — не менее 21 дня. Если соблюдать эту рекомендацию, к 20 марта патриарх не успел бы завершить вакцинацию.

Источники в РПЦ отмечают, что выбор мог быть сделан не в пользу «Спутника V» из-за того, что при производстве этой вакцины используются эмбриональные , применение которых РПЦ не одобряет. В отличие от «Спутника V», «ЭпиВакКорона» — , не вызывающая подобных этических вопросов.

Из трех зарегистрированных вакцин только о «Спутнике V» опубликованы данные об эффективности (она оценивается в 91,6%) и безопасности (94% нежелательных явлений после вакцинации были легкими). Для двух других вакцин данных по эффективности пока нет. Исследования эффективности «КовиВака» пока даже не начались. Разработчики «ЭпиВакКороны» уверяют, что их вакцина работает, но не могут предоставить достаточных доказательств. Участники клинического исследования «ЭпиВакКороны», в свою очередь, заявили, что независимая проверка показала, что у привитых этой вакциной вообще не вырабатываются антитела.

Эмбриональные клеточные линии не используются и при производстве «КовиВака» — на основе SARS-CoV-2.

По словам одного из собеседников «Медузы» в РПЦ, священникам рекомендуют использовать именно «ЭпиВакКорону», массовая вакцинация которой началась в середине марта. Эту же вакцину, по его словам, священники советуют и своим прихожанам. «КовиВак», как обещал Минздрав РФ, станет доступна в апреле.

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В октябре председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов на круглом столе в Госдуме заявил, что Церковь считает «этически недопустимым» использование для производства вакцин клеточных линий, полученных из эмбриональных тканей человека, «в частности, , полученной из эмбриональных почек человека в 1973 году».

В Институте имени Гамалеи, в свою очередь, утверждают, что HEK-293 использована в производстве «Спутника V», но в самой вакцине после очистки не остается человеческих клеток. Соответствующие разъяснения, сообщили в феврале представители Института Гамалеи, были направлены в РПЦ.

Официально РПЦ никаких публичных заявлений по поводу «Спутника V» не делала. Один из источников в РПЦ утверждает, что и на священников никакого давления в выборе вакцины не оказывают. По его словам, некоторые священники сделали прививку «Спутником V». Вероятно, именно этой вакциной привился митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), сделавший прививку еще в октябре 2020 года.

В РПЦ в ответ на запрос «Медузы» об отношении церкви к вакцинам, для изготовления которых используются эмбриональные клетки, заявили, что «выбор — вакцинироваться или нет — не является имеющим какое-либо религиозное измерение». Основные подходы к использованию вакцин, напомнили в РПЦ, отражены в совместном заявлении совета и Общества православных врачей России о проблемах вакцинации в стране, принятом в 2009 году. «В любом случае, учитывая наличие нескольких вакцин, у верующих людей существует возможность выбора наиболее этически приемлемой», — говорится в ответе РПЦ на запрос «Медузы».

Назвать вакцину, которой привился патриарх Кирилл, в РПЦ отказались.

Выбор в пользу «ЭпиВакКороны», а не «Спутника V» делают и некоторые мусульманские священнослужители. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин привился именно «ЭпиВакКороной» — причем до того, как эта вакцина начала применяться. Минздраву Татарстана пришлось объяснять, что прививку муфтию сделали препаратом, оставшимся после пострегистрационных исследований в республике в конце 2020 года.

В то же время глава духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин в середине января привился от коронавируса «Спутником V». В марте духовное управление мусульман пришло к выводу, что применение этой вакцины с точки зрения ислама считается дозволенным, и призывало не проявлять «излишнюю щепетильность» в вопросе использования вакцины «Спутник V».

У еврейских общин в России вопросов о применении вакцин нет. «С нашей точки зрения, никаких нарушений и кошерности мы не усматриваем. С точки зрения кошерности нас волнует еда. Лекарства, которые вводятся не перорально, как вакцина, нас с точки зрения кошерности не интересуют», — заявил «Медузе» Борух Горин, руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России.

Споры вокруг использования вакцин с эмбриональными клеточными линиями ведутся и в других странах. Так, Конференция католических епископов США и ряд епархий призвали прихожан при наличии выбора отказываться от вакцины Johnson & Johnson, в производстве которой используются эмбриональные клеточные линии. У двух других одобренных в США вакцин — Pfizer/BioNTech и Moderna — эмбриональные клеточные линии использовались только при их тестировании, но не при производстве. Однако Ватикан считает использование всех перечисленных вакцин «морально приемлемым».