В Англии испортили граффити Бэнкси на стене Редингской тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. Рисунок дополнили надписью в поддержку соперника Бэнкси

Испорченное граффити Бэнкси на стене Редингской тюрьмы. 16 марта 2021 года Paul Childs / Reuters / Scanpix / LETA

В ночь на 1 марта на стене Редингской тюрьмы, известной во всем мире , появилось граффити. Рисунок изображал человека в тюремной робе, который спускался со стены на связанной из простыней веревки. Ближе к земле веревка превращается в лист текста, тянущийся из печатной машинки. Автор граффити — Бэнкси. Работу он назвал «Творческий побег».

Рисунок появился как раз в тот момент, когда решается дальнейшая судьба здания Редингской тюрьмы. Сейчас оно принадлежит Минюсту, но его хочет выкупить Редингский муниципальный совет и превратить в культурный и художественный центр. Граффити Бэнкси восприняли как символ того, что знаменитый художник поддерживает идею создания арт-центра. В частности, уроженка Рединга Кейт Уинслет в интервью BBC News заявила, что считает «восхитительным» тот факт, что Бэнкси выбрал Редингскую тюрьму для своей новой работы, и выразила надежду на то, что с таким «наследием» будущий арт-центр ждет большое будущее. Министерство юстиции, которое пока владеет Редингской тюрьмой, ограничилось заявлением, что «решает, как быть с граффити».

Прошло чуть более двух недель — и граффити Бэнкси испортили. Кто-то закрасил пишущую машинку красной краской и оставил под рисунком крупную надпись Team Robbo («Команда Роббо»). Это отсылка к давнему сопернику Бэнкси — художнику Джону «Королю» Роббо. Противостояние художников началось, напоминает The Guardian, в 2009 году, когда Бэнкси разместил свою работу поверх рисунка Короля Роббо. Об истории соперничества двух художников даже сняли телефильм «Graffiti Wars» (2011). Король Роббо умер в 2014 году.

К вечеру 16 марта, сообщает BBC News, рисунок подвергся дальнейшей трансформации. Житель Пангборна Робби Хилер с помощью растворителя и порошка стер часть надписи. «Я знаю историю Бэнкси, но она не дает людям права делать это. Видеть это ужасно», — заявил он, добавив, что надеется на то, что кто-то сможет отреставрировать фрагмент рисунка с печатной машинкой.

Представители местных властей заявили, что расстроены, но не удивлены тем, что граффити Бэнкси было испорчено. Министерство юстиции, указали они, не предприняло необходимых мер для того, чтобы защитить работу Бэнкси. «Мы любим нашего Бэнкси, даже если это Бэнкси Минюста, поэтому мы должны посмотреть, что мы можем сделать», — сказала член городского совета Рединга по культуре Карен Роуланд, признав, что сделать они могут «очень немного». Министерство юстиции от комментариев пока воздержалось. Полиция заявила, что ищет людей, испортивших работу Бэнкси.