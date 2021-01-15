В Беларуси выложили запись выступления замминистра МВД перед подчиненными Он признает, что первый погибший во время протестов был убит силовиками. И рассказывает о лагере для «особо острокопытных»

Николай Карпенков на акции протеста в Минске 6 сентября 2020 года. В одной руке он держит дубинку, в другой бело-красно-белый флаг — символ протестующих Наталья Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA

Проект бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, звучит голос Николая Карпенкова. Это заместитель главы МВД Беларуси — командующий внутренними войсками. До середины ноября он возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД — подразделение, которое в подавлении протестов в Беларуси.

Запись, как следует из ее содержания, была сделана 30 октября. BYPOL утверждает, что Карпенков выступил на прощальной встрече с личным составом ГУБОПиК. В выступлении упоминались, в частности, совещание у Александра Лукашенко по поводу подавления протестов и смерть — первого погибшего протестующего. Запись плохого качества, BYPOL снабдил ее титрами. «Медуза» приводит цитаты из нее (с сокращениями).

О и смерти Тарайковского

Получили мы, я скажу, очень мощное оружие на вооружение. Российский пистолет Ярыгина. <…> Мы взяли вчера коробку картонную, в четыре ряда ее сложили, поставили на стул, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь. Получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его? Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь .

Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается, потому что бедному русскому человеку от чечена или от какого-нибудь дагестанца защититься нужно, понятно, да? Тем более страна с холодным климатом, поэтому толку там… Там больше чем половина в тулупах ходит.

Обновлено. Вдова Александра Тарайковского Елена Герман прокомментировала запись: «Пьяница и дебил? У меня просто нет слов. Они убили мирного гражданина, а теперь еще и оскорбляют его. <…> Я считаю, что это просто геноцид.

О гарантиях Лукашенко силовикам

Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Но, а если нет, тогда уже рубануть так рубануть! Потому что время такое. Не цветная революция — гибридная война. И если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией. Развал пойдет ее, и тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей.

Сказал, что всех наградят. <…> Даже если, говорит, это будут тысячи, я, говорит, эти награды подпишу. Вот в принципе то, что сегодня президент говорил.

О применении силы к протестующим

Как президент говорил, что если прет на тебя — применяй оружие нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился.

Ну, откачают так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога . Потому что в основном все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают «коктейли Молотова», — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране.

О лагере для «особо острокопытных»

Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать . Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения . И поставить колючую проволоку по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится.

Об уходе Лукашенко

Президент сказал еще, что до декабря месяца со всеми вот этими моментами, которые на улице есть, надо разобраться и разобраться жестко. Всем все объяснили, предложена Конституция. Он также сказал, что он на следующий срок не будет избираться . <…> [Говорил], я знаю, что если я сейчас поддамся на эти уговоры и уйду, им всем конец, их всех просто уничтожат. <…> Что ГУБОП расформируют, внутренние войска расформируют, ОМОН поставят на колени, унизят и так далее.

Это не первая запись из МВД Беларуси, которую публикует BYPOL. Ранее проект уже выкладывал записи с нагрудных камер силовиков, сделанные во время акций протеста; видео обращения с задержанными в одном из отделений милиции Минска; аудиозапись речи об одном из лидеров белорусской оппозиции Сергее Тихановском, который уже больше полугода находится в СИЗО. Человек на записи — BYPOL утверждает, что это бывший глава МВД Беларуси Юрий Караев, — называет Тихановского «тварью» и говорит, что если «нет на него статьи — надо придумать и посадить надолго».

МВД Беларуси ни разу не комментировало записи, опубликованные BYPOL. Комментариев по поводу новой записи также пока не было.

Ольга Корелина