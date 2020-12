Financial Times назвала имя реального владельца Pornhub. До этого оно упоминалось в гугле всего три раза

justplay1412 / Shutterstock.com

Крупнейшим совладельцем и бенефициаром зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek, которая владеет порносайтами , является бизнесмен Бернард Бергемар, выяснила Financial Times (FT). Статью, которая доступна по подписке, приводит издание Ars Technica.

Бергемар не фигурирует в корпоративной документации порнокомпании и отказался от разговора с изданием. Но несколько источников подтвердили, что благодаря сложной структуре, включающей акции дочерних компаний, контролируемых MindGeek, он является крупнейшим владельцем и крупнейшим бенефициаром группы. MindGeek платит своим «дочкам» миллионы долларов, в частности, в виде отчислений за лицензионные сборы. Одной из них MindGeek формально задолжала около 200 миллионов долларов, что превышает прибыль группы за последние несколько лет. Этот долг понемногу выплачивается суммами в полтора-два миллиона долларов в месяц.

Ранее СМИ писали, что в документах единственными совладельцами MindGeek, помимо анонимных семейных трастов и компаний-пустышек, указаны Ферас Антун и Дэвид Тасилло — топ-менеджеры, которые в 2013 года выкупили компанию у ее предыдущего владельца Фабиана Тильманна.

До последнего времени личность Бергемара была известна лишь узкому кругу топ-менеджеров MindGeek. А его фамилия упоминалась в гугле всего три раза. Все они связаны с судебным разбирательством десятилетней давности, в рамках которого он давал показания в качестве директора RedTube.

FT обращает внимание, что в интернете сложно найти и следы топ-менеджеров, которые фигурируют в корпоративных документах MindGeek. Несколько дней назад Business Insider писал, что не смог проверить, реальны ли руководители компании, фигурирующие в ее пресс-релизах.

Компании MindGeek почти 20 лет. Среди ее инвесторов был Корнелльский университет

Компанию, которая позже получит название MindGeek, основали в 2003 году жители Канады Уиссам Юсеф и Стефан Манос, а также брат Юсефа Мэтт Кизер. Тогда компания называлась Mansef и объединяла несколько сайтов с бесплатным порно. Позднее Mansef запустила порносайт Brazzers, а связанная с ней компания Interhub — PornHub.

В 2010 году Mansef и Interhub купил немецкий программист и предприниматель Фабиан Тильманн. Он сколотил начальный капитал, придумав программу, которая позволяла владельцам сайтов зарабатывать деньги на рекламе, отслеживая, на что кликают пользователи. У Тильманна не было достаточно денег, чтобы сразу заплатить за Mansef и Interhub (по данным FT, сумма сделки составила 130 миллионов долларов), поэтому он отдал часть денег после подписания контракта, а оставшуюся сумму разделил на 16 ежемесячных платежей. Если бы он просрочил хоть один из них на пару дней, то, по условиям сделки, Mansef и Interhub отошли бы назад продавцам.

Свою новую компанию Тильманн переименовал в Manwin. Ему нужны были деньги для расширения бизнеса, но он не мог получить финансирование из-за специфики своего бизнеса. По его словам, инвесторы говорили: «Цифры выглядят отлично, но это порно, совет директоров не пропустит это решение».

Но в 2011 году Manwin все-таки получил 362 миллиона долларов от 125 тайных инвесторов. Среди них был один из крупнейших финансовых холдингов США JPMorgan Chase и престижный Корнелльский университет, рассказал источник FT. Банк отказался от комментариев, университет заявил, что не раскрывает свой инвестиционный портфель.

К 2012 году в Manwin входили около 30 компаний, а просмотры порносайтов достигли нескольких миллиардов в год, что было сравнимо с показателями Amazon и Wikipedia. Но в Германии Тильманна заподозрили в уклонении от налогов, и в 2013 году он продал Manwin его топ-менеджерам Ферасу Антуну и Дэвиду Тасилло, которые и переименовали компанию в MindGeek.

Недавно выяснилось, что Pornhub зарабатывает в том числе на роликах с насилием над несовершеннолетними

Pornhub является одним из самых популярных порносайтов в мире. Публично MindGeek не признает за собой статус крупнейшего игрока в порноиндустрии, отдавая его конкуренту — зарегистрированной в Чехии компании WGCZ Holding, которая владеет порносайтами Xvideos и Xnxx. FT считает, что такая позиция обусловлена желанием избежать внимания властей.

Не попадать на радары регуляторов MindGeek помогает сама сфера деятельности компании. «Ни один политик не хочет говорить о порноиндустрии, потому что тогда придется признать, что это часть повседневной жизни», — заявила FT Кейт Айзекс, основательница инициативы Not Your Porn, выступающей против использования изображений сексуального характера без согласия.

Но недавно у MindGeek все же возникли проблемы: самый успешный актив компании попал в поле зрения журналистов. Лауреат двух Пулитцеровских премий Николас Кристоф написал для The New York Times Magazine статью, в которой рассказывалось о том, как порносайт зарабатывает на видеозаписях с насилием над несовершеннолетними. Позднее бывшие модераторы Pornhub рассказали Business Insinder, что руководство заставляло их просматривать до 1200 роликов в день и придумывать «странные отговорки», чтобы не удалять спорные видео.

После статьи The New York Times Magazine крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на сайте Pornhub. Кроме того, сайт стал ответчиком по иску 40 пострадавших от действий студии Girls Do Porn, которая обманом заставляла женщин сниматься в порнофильмах и публиковала их в интернете, монетизируя этот контент с помощью PornHub. Сам ресурс отреагировал на скандал резкой сменой политики модерации, удалив весь непроверенный контент: из более чем 13 миллионов видео на сайте осталось менее трех миллионов роликов.