В США студия Girls Do Porn обманом заставляла женщин сниматься в порно. Суд потребовал выплатить 22 потерпевшим 13 миллионов долларов

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Суд в Калифорнии 2 января обязал студию Girls Do Porn из Сан-Диего выплатить порядка 12,7 миллиона долларов 22 американкам, которых обманом и угрозами заставили сниматься в порнофильмах, сообщает Vice. В решении суда сказано, что женщины должны получить компенсацию в размере от 297 тысяч до 547 тысяч долларов. Максимальную компенсацию по решению суда получат семь женщин.

Женщины указали в иске, поданном к Girls Do Porn, что впервые связались с компанией, когда им было от 17 до 22 лет. Они стали сотрудничать со студией, откликнувшись на объявления по поиску моделей. Женщин привезли в Сан-Диего из других штатов США. С каждой из них был заключен контракт на съемки, но, как утверждают заявительницы, некоторым из них перед подписанием документов предлагали алкоголь и наркотики, другим — угрожали, если они отказывались.

Женщины, подавшие иск, утверждали, что сотрудники студии лгали и манипулировали ими. По их словам, компания обещала, что фильмы с их участием не будут показывать в интернете, а станут распространять на DVD-дисках среди коллекционеров, живущих в других странах. Также женщинам говорили, что их личности не будут раскрыты. На деле, как отмечает Vice, студия распространяла снятые фильмы через крупнейшие порносайты Pornhub и YouPorn. Многие фильмы посмотрели миллионы раз. Имена женщин при этом публиковали в комментариях к видео, а также на сайтах, посвященных доксингу, то есть раскрытию конфиденциальной информации о человеке. По мнению суда, компания Girls Do Porn участвовала в раскрытии реальных имен женщин, например, публиковала ссылки на их аккаунты в соцсетях.

После публикации фильмов женщины подвергались преследованиям. Ролики, в которых они снимались, отправляли их родителям, братьям, сестрам, молодым людям, тренерам и священникам, пишет The Washington Post. Из-за случившегося женщины были вынуждены уезжать в другие регионы США и менять имена. Семья как минимум одной из женщин отказалась с ней общаться после случившегося. Некоторые из потерпевших пытались покончить с собой.

Представители компании Girls Do Porn заявили в суде, что женщины знали, что будут сниматься в фильмах для взрослых, и подписывали контракты, позволяющие распространять видеоролики. Суд отверг эти утверждения, отметив, что женщинам не давали времени на то, чтобы прочесть контракты. Судья посчитал, что эти договоры недействительны.

Адвокат Эдвард Чапин, представлявший в суде интересы 22 женщин, сказал, что его клиентки довольны исходом судебного процесса. «Они рады не 12,7 миллиона долларов. Что их радует, так это то, что суд защитил их, признал их требования и их истории. И, наконец, они чувствуют, что их кто-то услышал, потому что им было стыдно, их высмеивали и преследовали», — сказал адвокат в беседе с The Washington Post.

По решению суда студия Girls Do Porn должна вернуть истцам все фото и видео с их участием, а также авторские права на эти материалы. Большая часть фильмов пока что доступна в интернете, но Pornhub еще в октябре 2019 года заявил, что удалил ролики.

ФБР США ведет собственное расследование в отношении студии Girls Do Porn. В октябре 2019-го были арестованы 37-летний совладелец компании Мэтью Исаак Вольф и 31-летний порноактер Рубен Андре Гарсиа. Их обвинили в торговле людьми. Еще один совладелец компании, 37-летний Майкл Джеймс Пратт уехал из США. Всем обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Александр Бакланов