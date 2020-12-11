Mastercard и Visa запретили пользоваться своими картами на Pornhub

Mastercard и Visa запретили проводить платежи по своим картам на популярном порносайте Pornhub.

Ранее платежные системы заявляли, что проводят расследование в отношении MindGeek, материнской компании Pornhub. Поводом к этому послужила публикация The New York Times, в которой рассказывалось о том, как порносайт зарабатывает на видеозаписях с насилием над несовершеннолетними.

В заявлении Mastercard говорится, что расследование «подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих незаконный контент на их сайте». Visa еще продолжает изучать ситуацию, но тоже дала указание остановить обработку платежей.

Представители Pornhub уже назвали действия платежных систем «исключительно разочаровывающими», напомнив о своей «безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми».

Ранее Pornhub также объявил об изменении правил загрузки и скачивания записей на своем сайте.