Pornhub ограничил загрузку видео на сайт и запретил скачивать записи. После статьи о том, как порносайт зарабатывает на несовершеннолетних

Порносайт Pornhub объявил 8 декабря об изменении своих правил, которые призваны защитить платформу от несогласованных видеозаписей, в том числе с участием несовершеннолетних.

Компания решила отменить правило, позволявшее любому желающему загружать видеозаписи на сайт. Теперь это смогут сделать только партнеры Pornhub по контенту и люди, участвующие в Модельной программе сайта. В 2021 году компания добавит функцию, позволяющую пользователям загрузить видео только после идентификации.

Также Pornhub запретит скачивать видео с сайта — эту опцию критиковали из-за того, что видеозаписи, загруженные на сервис без согласия участников съемок, продолжали распространять после удаления с сайта.

Кроме того, Pornhub решил использовать технологии CSAI Match и PhotoDNA, чтобы бороться с распространением видео с сексуальным насилием над детьми, а также Content Safety API, чтобы искать нелегальные записи.

Как отмечает Motherboard, Pornhub сделал шаги, на которых долгое время настаивали активисты и люди, видеозаписи с которыми без их согласия загружали на сайт.

Pornhub пошел на такие изменения спустя несколько дней после выхода в The New York Times статьи журналиста Николаса Кристофа, который рассказал о том, как крупнейший порносайт зарабатывает на насилии над несовершеннолетними.

После выхода статьи платежные системы Visa и Mastercard объявили, что проведут расследование в отношении материнской компании Pornhub MindGeek из-за обвинений, прозвучавших в материале.

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