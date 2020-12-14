Администрация крупнейшего порносайта в мире Pornhub объявила в ночь на 14 декабря, что заблокирует все видеоролики, загруженные неверифицированными пользователями.

Каждая заблокированная запись получила особую отметку о том, что ролик отправлен на проверку, которая, как ожидается, начнется в 2021 году, пишет издание Motherboard, первым обратившее внимание на решение Pornhub.

Точное число заблокированных роликов неизвестно. До начала проверки на сайте находилось около 13,5 миллиона роликов, но в течение 14 декабря это число менялось на 4,7 миллиона, затем — на 7,2 миллиона, отмечает Motherboard. На момент публикации этой заметки на главной странице Pornhub говорилось, что на сайте загружено чуть более 2,9 миллиона записей.

Верифицированным пользователем Pornhub считается человек, который отправил администрации сайта селфи с листом бумаги, на котором написано имя пользователя и название сайта или MindGeek, материнской компании Pornhub. В 2021 году руководство портала собирается усложнить процесс верификации.

Pornhub начал менять свою политику по отношению к загруженным видеозаписям после того, как в начале декабря в газете The New York Times вышла статья о том, как крупнейший порносайт зарабатывает на насилии над несовершеннолетними. После этого Pornhub изменил правила загрузки и скачивания видео на своем сайте.

11 декабря крупнейшие платежные системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на сайте Pornhub.

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