Брэндон Бернард (на первом плане) в ожидании смертной казни в камере смертников тюрьмы Терре-Хот в штате Индиана, 10 декабря 2020 года Defense team of Brandon Berbard / EPA / Scanpix / LETA

В США 10 декабря казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, осужденного за соучастие в двойном убийстве и ограблении. Бернард совершил преступление в 18 лет и провел в тюрьме больше половины жизни, за все это время не получив ни одного взыскания. Перед смертью он извинился перед семьей погибших и своими близкими: «Мне очень жаль. Это единственные слова, которые полностью отражают то, что я чувствую сейчас и что я чувствовал в тот день». Его казнили с помощью смертельной инъекции. Журналисты, которые присутствовали при этом, сообщили, что Бернард не проявлял страха перед смертью.

Адвокат осужденного Роберт Оуэн заявил, что «Брэндон совершил ужасную ошибку в 18 лет» и «провел остаток своей жизни, искренне пытаясь доказать, что он „не такой человек“».

Бернард был осужден за соучастие в убийстве молодой супружеской пары Тодда и Стейси Бэгли в Техасе в 1999 году. Он и его сообщники уговорили Бэгли подвезти их, ограбили супругов и затолкали их в багажник их машины. Потом члены банды отогнали автомобиль на территорию военной базы. Там их главарь Кристофер Виальва выстрелил жертвам в головы. После этого Бернард поджег машину, в которой они лежали. В тот момент Стейси Бэгли была без сознания, но еще жива. Вскрытие показало, что она умерла от отравления угарным газом.

На момент совершения преступления Виальве было 19 лет, Бернарду — 18 лет. Суд приговорил их к смертной казни по обвинению в убийствах (Бернарда признали виновным в убийстве Стейси Бэгли). Виальву казнили в сентябре 2020 года. У них было трое сообщников, которым было по 17 и 15 лет. Двое из них уже вышли из тюрьмы, еще один должен освободиться в 2030 году.

Адвокаты Бернарда развернули в США масштабную кампанию за отмену смертной казни. К защите осужденного присоединились Алан Дершовиц и Кен Старр, которые были членами юридической команды президента Дональда Трампа во время рассмотрения дела о его импичменте. Десятки тысяч сторонников Бернарда отправили Трампу письма с просьбой о снисхождении к осужденному. К просьбе заменить казнь на пожизненное заключение присоединились сенаторы-демократы Дик Дурбин и Кори Букер, а также Ким Кардашьян, которая два года назад добилась помилования для Элис Мари Джонсон, получившей пожизненный срок за наркотики. Но Трамп не отреагировал, а Верховный суд за день до казни отказал в ее отсрочке. Кардашьян поговорила с Бернардом по телефону перед исполнением приговора и назвала этот звонок самым тяжелым в своей жизни.

Среди сторонников замены смертной казни на пожизненное заключение были в том числе люди, которые 20 лет назад посчитали правильным казнить Бернарда. Пятеро из девяти ныне живущих членов жюри присяжных по его делу заявили, что во время суда адвокаты Бернарда не приложили достаточно усилий для его защиты. По словам присяжных, организаторы кампании в защиту осужденного помогли им убедиться, что Бернард не был лидером банды и что смерть Стейси Бэгли была неизбежна и без пожара. Присяжные также поверили, что Бернард не знал, что Стейси была еще жива в момент поджога, и приняли во внимание, что он не имел ни одного взыскания за все годы в тюрьме.

Присяжных поддержала и прокурор Анжела Мур, которая отстаивала правомерность смертного приговора Бернарду в апелляционной инстанции. Мур написала колонку для издания The Indianapolis Star (в штате Индиана Бернард отбывал наказание), в которой заявила, что в последние годы занималась частной юридической практикой и защищала молодых людей, попавших в систему уголовного правосудия. Этот опыт заставил ее пересмотреть свое отношение к делу Бернарда. Она заявила, что в момент преступления он был очень молод и что участники суда могли относиться к нему с предубеждением из-за его расы.

В свою очередь мать убитого Тодда Бэгли приветствовала казнь Бернарда. «Было очень трудно ждать 21 год, пока приговор, вынесенный судьей и присяжными в отношении тех, кто участвовал в жестокой расправе над нашими детьми, будет приведен в исполнение. Этот бессмысленный акт ненужного зла был спланирован заранее, и его можно было остановить в любое время в течение девяти часов [преступления]. Это была пытка, поскольку [Тодд и Стейси] умоляли сохранить им жизнь из багажника их собственной машины», — заявила Джорджия Бэгли. В то же время она добавила, что извинения Бернарда и Виальвы перед казнью «помогли излечить ее сердце» и что она прощает обоих.

В июле 2020 года администрация Трампа возобновила смертные казни, которые федеральное правительство США . С тех пор в стране казнили девятерых заключенных. Еще четверых планируют казнить до того, как полномочия Трампа истекут 20 января. На фоне такого большого количества казней Минюст разрешил приводить смертные приговоры в исполнение не только через смертельную инъекцию, но и — при отсутствии нужных лекарств — через расстрел, газовую камеру или электрический стул. Эксперты по смертной казни говорят, что такая спешка с исполнением смертных приговоров беспрецедентна; в прошлом уходящие президенты откладывали подобные решение до вступления в должность их преемников. Впрочем, возможно, дело в том, что победитель президентских выборов в США Джо Байден обещал отменить казни на федеральном уровне.

Ольга Корелина