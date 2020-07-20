Дастин Хонкин во время суда в 2004 году Tim Hynds / Sioux City Journal / AP / Scanpix / LETA

В США 17 июля казнили 52-летнего Дастина Ли Хонкина — бывшего студента-химика, который варил метамфетамин и убил свидетелей, которые могли дать показания в суде по делу о его наркобизнесе. Хонкину сделали смертельную инъекцию в тюрьме в штате Индиана. Заключенный ожидал казни 15 лет. Перед смертью он сказал: «Святая Мария, Матерь Божья, молись за меня».

Дастин Хонкин родился в маленьком городке Бритт в штате Айова. Его воспитывал отец, который пил и был связан с криминалом. Сразу после окончания школы Хонкин стал соучастником преступления: он украл ключи от дверей местного банка, чтобы отец сделал копию и вынес оттуда наличные. После следующего ограбления банка отец попал в тюрьму.

В 1991 году Хонкин получил стипендию для обучения в колледже и стал изучать химию. Он неплохо учился, проявлял способности к математике. Но в 1992 году Хонкин, еще до колледжа торговавший марихуаной и кокаином, вместе с другом детства Тимом Капкомпом переехал в Аризону и начал варить метамфетамин. Вскоре он встретил Анджелу Джонсон, с которой завел роман.

Хонкин получал от нелегального бизнеса сотни тысяч долларов. Но в 1993 году дилер Грег Николсон, продававший его метамфетамин, начал сотрудничать с полицией. Он тайно записал разговор с Хонкином, и тому предъявили обвинения в производстве и распространении наркотиков. Хонкин случайно узнал, что это Николсон сдал его полиции, вместе со своей подругой Анджелой Джонсон нашел дилера и застрелил его. Также он убил его подругу Лори Данкан и двоих ее дочерей: десятилетнюю Кэндис и шестилетнюю Эмбер. Позднее Хонкин и Джонсон нашли и убили еще одного дилера Терри Деджиаса, который тоже стал сотрудничать с властями.

Тела убитых не нашли. Полиции хватило доказательств, чтобы обвинить Анджелу Джонсон в причастности к исчезновению Деджиаса, Николсона и его семьи. Но улик против Хонкина было недостаточно. Ему не только не предъявили обвинения в убийствах, но и прекратили против него дело о наркотиках: без свидетелей оно рассыпалось. Хонкин продолжил варить метамфетамин, но недолго. В 1996 году его и его друга детства Тима Капкомпа задержали. Капкомп дал показания против Хонкина. Тот получил 27 лет тюрьмы за производство и распространение наркотиков.

Джонсон, которая тоже сидела в тюрьме, познакомилась там с заключенным Робертом Макнисом, отбывавшим пожизненный срок за контрабанду наркотиков. Макнис убедил ее, что знает человека, который тоже приговорен к пожизненному сроку и который согласится взять на себя вину за убийство пятерых человек вместо Джонсон и Хонкина. Джонсон поверила. Она рассказала Макнису детали убийств и нарисовала для него схему с указанием, где закопаны тела жертв. Макнис оказался информатором и передал эту схему полиции. В 2000 году — через семь лет после убийств — тела нашли.

В 2004 году Хонкина снова судили. Он считался настолько опасным преступником, что власти предоставили круглосуточную охрану судье и собрали анонимное жюри присяжных, членов которого на время суда перевезли в секретное место. Другие меры безопасности включали электрошоковый пояс, который Хонкину надевали под одежду, чтобы он не сбежал. Подсудимый не признал себя виновным в убийствах. В 2005 году его приговорили к смерти. Джонсон также была осуждена на смертную казнь, но позднее ей заменили наказание на пожизненное заключение.

После смертного приговора Хонкин обратился к религии и перешел в католичество. В блоге приговоренных к смерти, который сейчас удален, он писал, что «сожалеет обо всех своих грехах». Во время введения смертельной инъекции рядом с осужденным находился священник. После казни Хонкина его адвокат Шон Нолан заявил: «Дастин Хонкин, которого они хотели убить, давно исчез. Человек, которого они убили сегодня, был человеком, который мог провести остаток своих дней, помогая другим и еще больше искупая свою вину».

В Айове, где родился и вырос Хонкин, смертную казнь отменили. Но убийства, за которые он был осужден, относятся к федеральным преступлениям. Казни федеральных преступников в США проводились редко, а с 2003 года на них действовал неофициальный мораторий из-за предположений, что смертельная инъекция может приносить страдания осужденным. Но с 13 июля 2020-го Минюст США возобновил исполнение смертных приговоров за федеральные преступления. За неделю были казнены трое: Дэниел Льюис Ли, убивший семью из трех человек; Уэсли Айра Перки, который до смерти избил 80-летнюю женщину, изнасиловал и убил 16-летнюю девочку; и Дастин Хонкин, перед смертью подружившийся с Дэниелом Льюисом Ли. Хонкин стал первым жителем Айовы, казненным с 1963 года.

Ольга Корелина