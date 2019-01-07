В США помиловали осужденную за проституцию и убийство клиента Синтою Браун. Ее освобождения добивалась Ким Кардашьян

Губернатор штата Теннесси Билл Хэслем помиловал Синтою Браун, приговоренную к пожизненному заключению за проституцию, а также ограбление и убийство клиента.

Браун будет освобождена в августе 2019 года, отбыв 15-летний тюремный срок. Следующие 10 лет она должна будет соблюдать досрочного освобождения.

«Синтоя Браун, по ее собственному признанию, совершила чудовищное преступление в 16 лет. Тем не менее, приговор о пожизненном заключении несовершеннолетней <…> был слишком суровым, особенно в свете шагов, предпринятых госпожой Браун, чтобы наладить свою жизнь», — говорится в заявлении Хэслема.

В 2004 году 16-летняя Синтоя Браун, которая с подросткового возраста занималась проституцией, убила и ограбила одного из своих клиентов. В 2006 году ее приговорили к пожизненному заключению. Просить о досрочном освобождении Браун могла только через 51 год.

В ноябре 2017 года про дело Браун написала в твиттере Ким Кардашьян. Она возмутилась приговором и поручила своим адвокатам заняться делом. После Кардашьян в поддержку Браун высказались и другие знаменитости, в том числе Рианна, Снуп Догг и ЛеБрон Джеймс.