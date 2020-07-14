В США впервые за 17 лет казнили осужденного за федеральные преступления

В США 13 июля впервые с 2003 года казнили осужденного за преступления федерального уровня, передает AP.

В федеральной тюрьме штата Индиана смертельную инъекцию ввели 47-летнему Дэниэлу Льюису Ли. В 1999 году ему вынесли приговор по нескольким статьям, в том числе за убийство семьи из трех человек в Арканзасе.

AP отмечает, что Ли — член ультраправой группировки. Непосредственно перед казнью он, как передает агентство, сказал: «Я этого не делал <…> вы убиваете невинного человека».

О возобновлении исполнения смертных приговоров за федеральные преступления (это в том числе торговля наркотиками, оружием; похищение, детская порнография) американский минюст сообщил в середине июня 2020 года. В июле-августе казнят еще трех человек.

После 2003-го за федеральные преступления в США не казнили из-за несогласованности правил применения смертельных инъекций, сообщало AP. Смертные приговоры на федеральном уровне продолжали выносить.

Смертная казнь также существует в некоторых штатах США за преступления уровня штата.