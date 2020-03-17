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Апелляционный суд по уголовным делам штата Техас отложил на 60 дней смертную казнь 44-летнего Джона Хаммела. В 2009 году он зарезал свою беременную жену, забил до смерти пятилетнюю дочь и свекра, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Хаммел расправился с членами семьи, чтобы жить с любовницей. В 2011 году его приговорили к смертной казни.

Хаммела должны были казнить 17 марта. Однако суд решил, что казнь стоит отложить «в свете нынешнего кризиса в области здравоохранения и огромных ресурсов, необходимых для устранения этой чрезвычайной ситуации». По данным The New York Times, на сегодняшний день в Техасе выявлено 84 случая коронавируса, во всех Соединенных Штатах — 4482 случая.

На переносе казни настаивал адвокат Хаммела Майкл Моула. Он привел несколько доводов: на казни будут присутствовать свидетели и персонал тюрьмы, и если кто-то из них окажется заражен коронавирусом, то заразит и остальных; если из-за инфекции кого-то из сотрудников тюрьмы, обученных приводить в исполнение смертные приговоры, придется заменить, казнь может быть совершена ненадлежащим образом; Хаммел не успеет повидаться с близкими перед смертью, так как из-за коронавируса свидания в тюрьме запрещены.

Окружной прокурор округа Таррант, который выдвигал обвинение против Хаммела, и Техасский департамент уголовного правосудия, который управляет тюрьмами штата, выступали против отсрочки казни. В департаменте подчеркивали, что ввели дополнительные проверки для сотрудников и посетителей тюрем, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Однако суд не прислушался к этим доводам.

Исполнение приговора Хаммела отложено до середины мая 2020 года. До этого в Техасе запланированы еще пять казней. Приведут ли смертные приговоры в исполнение в назначенный срок, неизвестно. Как пишет Texas Tribune, адвокат осужденного Трейси Битти, который задушил свою мать и ожидает казни 25 марта, заявил, что тоже подаст ходатайство об отсрочке исполнения смертного приговора.

В Техасе раньше уже переносили казни из-за чрезвычайных ситуаций. В своем ходатайстве адвокат Хаммела Майкл Моула упомянул два таких случая. В 2001 году губернатор Техаса отложил на 30 дней исполнение смертного приговора, назначенное на . В 2017 году суд перенес на три месяца казнь преступника, адвокат которого жил в округе, пострадавшем от .

Ольга Корелина