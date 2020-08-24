В Минске нашли повешенным футбольного фаната Никиту Кривцова. Он был последним в списке пропавших после акций протеста СК намекнул, что он мог покончить с собой из-за развода с женой. Она в это не верит

Вечером 22 августа в Беларуси был найден мертвым 28-летний Никита Кривцов, который числился пропавшим с 12 августа — четвертого дня протестов против Александра Лукашенко. Милиция сообщила, что Кривцова обнаружили повешенным в лесу на окраине Минска. Следственный комитет заявил, что на теле Кривцова нет видимых повреждений (изначально в телеграме сообщалось о следах побоев, но позднее эти посты были отредактированы). Предварительно, смерть Кривцова не носит криминального характера, добавил СК.

Никита Кривцов — из Минской области. Родился в Вилейке, жил и учился в Молодечно. Болел за местный футбольный клуб и участвовал в фанатском движении. После свадьбы поселился в Жодино вместе с маленькой дочерью и женой Еленой. Она рассказала изданию «Край.by», что в день исчезновения муж уехал в Минск (он там подрабатывал), а вечером перестал выходить на связь. Елена вместе с друзьями Никиты звонила в отделения милиции, в больницы и в изолятор на улице Окрестина в Минске, куда свозили задержанных на акциях протеста. Никиту они не нашли.

Кривцов как минимум один раз участвовал в акциях против Лукашенко. СК утверждает, что его за это не задерживали

Елена не знала, участвовал ли муж в протестах. После обнаружения тела СК заявил, что его не задерживали и не привлекали к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. «Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности», — отметило ведомство.

В свою очередь телеграм-канал «Молодечно Home» опубликовал видео, на котором Никита стоит с бело-красно-белым флагом перед сотрудниками милиции. Как писала «Наша нива», видео было снято в Молодечно. Неназванный футбольный фанат рассказал «Край.by», что Никита участвовал в мирной акции в Молодечно 9 августа — в первый день протестов против Лукашенко. Мать погибшего Анжелика Кухто узнала сына на видео.

Никита Кривцов на митинге в Молодечно REFORM BY

Один из друзей Никиты из Молодечно на условиях анонимности рассказал «Радио Свобода», что в день исчезновения тот взял с собой вещи на несколько дней. «Когда он исчез, мы сначала не волновались, потому что не исключали, что он спрятался. Иначе зачем он брал эти вещи? То есть он, наверно, подозревал, что его могут задержать», — сделал вывод его друг.

В телеграме обратили внимание, что рядом с местом, где в последний раз подавал сигнал телефон Никиты, находится управление внутренних дел Минского района.

СК подчеркнул, что перед смертью Кривцова они с женой решили развестись. Вдова не считает, что это могло стать поводом для самоубийства мужа

Несмотря на то, что СК предположил некриминальный характер смерти Никиты — и даже намекнул на причину суицида, подчеркнув, что перед его исчезновением они с женой решили развестись, — семья и друзья считают, что он не мог покончить с собой.

Елена и Никита действительно договорились подать на развод, но проблемы в браке у них были уже около двух лет, и расставание они обсуждали спокойно, рассказала вдова. «Он был очень живой, любил жизнь и по-человечески не был таким сильным, чтобы совершить самоубийство. Еще у него были больше планы на дальнейшую жизнь, он не собирался ее заканчивать. Повеситься — это совсем на него не похоже. Это не он так сделал», — убеждена Елена. Она потребовала возбудить уголовное дело по факту смерти ее мужа.

Усомнился в самоубийстве Кривцова также журналист спортивного издания Tribuna.com и ведущий ютьюб-канала о футболе «ЧестнОК» Александр Ивулин. «Мы познакомились пару месяцев назад. Он был подписчиком канала „ЧестнОК“ и очень топил за белорусский футбол. Никите сильно хотелось, чтобы на матче Лиги наций в Тбилиси белорусы поддерживали нашу „националку“ с бело-красно-белыми шарфами. Один из них он подарил мне. <…> Я всего два раза видел этого парня, но ни за что не поверю, что он наложил на себя руки. Не хватает слов, чтобы описать беспредел, который сегодня творится в нашей стране…» — написал Ивулин в инстаграме.

24 августа должно было пройти опознание тела Никиты. Но в морге отказались проводить процедуру, рассказала Euroradio мать погибшего Анжелика Кухто. «Нам тело выкидывают просто в пакете без опознания. Никуда никого не пускают. Говорят: „Смотрите в поле, смотрите на крыльце, где угодно. Без следователя мы опознание проводить не будем“. А следователь отказывается туда ехать. Ну что нам делать? <…> Внутри опознавать ничего не хотят. Написали эту бумагу „Суицид“ — и все, и до свидания», — расплакалась женщина.

Кривцов был последним в списке белорусов, пропавших после акций протеста

После исчезновения Никита попал в список пропавших в ходе протестов, составленный изданием Tut.by. Изначально в нем фигурировали больше 90 человек, но их постепенно находили и вычеркивали. Никита оставался последним фигурантом списка.

Похоронить его планируют в Молодечно 25 августа, пишет «Наша нива». 23 августа футболисты и фанаты футбольного клуба «Молодечно» уже устроили импровизированную церемонию прощания с погибшим на фанатском секторе местного стадиона.

«Никита в Молодечно жил у бабушки на улице Мира. Учился в СШ № 12, потом — в Молодечненском государственном колледже на повара. Подтянулся к нашему движению. Это были 2008-2010 годы. Он посещал домашние и выездные матчи. Какое-то время был заводилой. Самым лучшим заводилой… Харизматичный и инициативный. <…> Бытует мнение, что футбольный фанат — это агрессивный маргинал. Никита всей своей жизнью, своим поведением доказывал, что это не так. Он был очень добрым человеком. Любую конфликтную ситуацию умел свести на нет, решить миром», — цитировал участников церемонии «Край.by».

Никита Кривцов — шестой человек, смерть которого может быть связана с политическим кризисом в Беларуси

После президентских выборов 9 августа (по данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них в шестой раз с результатом в 80% голосов) в Беларуси начались масштабные акции протеста, которые в первые дни жестко подавляли силовики. В ходе разгонов акций несколько сотен человек пострадали, около семи тысяч были задержаны. Многих из них в изоляторах сильно избивали, издевались над ними. Семьям долгое время не давали никакой информации о том, где находятся задержанные.

С политическим кризисом в Беларуси связаны (или могут быть связаны) смерти уже шести человек. Кроме Никиты Кривцова, это:

34-летний житель Минска Александр Тарайковский . По версии МВД, умер от взрыва бомбы, которую хотел бросить в силовиков на акции протеста. Но кадры с места событий свидетельствуют о том, что у Тарайковского в руках ничего не было и что он мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур.

. По версии МВД, умер от взрыва бомбы, которую хотел бросить в силовиков на акции протеста. Но кадры с места событий свидетельствуют о том, что у Тарайковского в руках ничего не было и что он мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур. 25-летний житель Гомеля Александр Вихор . Имел проблемы с сердцем и умер после задержания в милицейском автомобиле.

. Имел проблемы с сердцем и умер после задержания в милицейском автомобиле. 44-летний житель Бреста Геннадий Шутов . По версии МВД, был смертельно ранен на акции протеста после того, как напал на сотрудников силовых структур. Семья в эту версию не верит.

. По версии МВД, был смертельно ранен на акции протеста после того, как напал на сотрудников силовых структур. Семья в эту версию не верит. 19-летний житель Минска, футбольный фанат Артем Поруков . Его сбил автомобиль. МВД назвало погибшего участником акций протеста и уточнило, что он шел по проезжей части дороги. Но в фанатских группах в соцсетях отрицали связь гибели Порукова с акциями, утверждая, что он переходил дорогу в неположенном месте. Семья предположила, что Поруков мог нарушить правила дорожного движения, пытаясь от кого-то сбежать.

. Его сбил автомобиль. МВД назвало погибшего участником акций протеста и уточнило, что он шел по проезжей части дороги. Но в фанатских группах в соцсетях отрицали связь гибели Порукова с акциями, утверждая, что он переходил дорогу в неположенном месте. Семья предположила, что Поруков мог нарушить правила дорожного движения, пытаясь от кого-то сбежать. 29-летний житель Гродненской области Константин Шишмаков . 9 августа он был членом избирательной комиссии и отказался подписать итоговый протокол голосования. На неделю ушел в отпуск. В первый же день после выхода на работу сказал жене, что увольняется. Затем пропал, а через три дня был найден повешенным в лесу.

Ольга Корелина