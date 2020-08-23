В Беларуси найден мертвым пропавший во время протестов. Его искали 10 дней

В Беларуси найден мертвым 28-летний Никита Кривцов, который пропал 12 августа, на четвертый день протестов в стране. О гибели Кривцова сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Как рассказала Onliner.by пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич, тело мужчины было обнаружено 22 августа. Кривцова нашли повешенным на дереве в районе улицы Парниковой.

Жена погибшего Елена Кривцова заявила, что не знает, участвовал ли он в акциях протеста и был ли задержан. «Он 12 августа перестал выходить на связь, и все, человек исчез. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным», — сказала она Onliner.by.

Изначально сообщалось, что на теле Кривцова обнаружены следы побоев. Однако, по словам главы отряда «Ангел» Сергея Ковгана, милиция сообщила семье погибшего, что на его теле нет видимых телесных повреждений.

Елена Кривцова пока не видела тело мужа. При этом она выразила уверенность, что он не мог покончить с собой. «Уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого», — сказала она Onliner.by.

Никита Кривцов жил в Жодино, работал в Минском районе, сообщил отряд «Ангел». По информации «Нашей нивы», он был футбольным фанатом. Сообщается, что Кривцов был последним в списке пропавших без вести после акций протеста, который составлял Tut.by.

Обновлено. СК Беларуси подтвердил, что на теле Кривцова не нашли видимых телесных повреждений, и добавил, что погибшего не задерживали за участие в акциях протеста. В свою очередь телеграм-канал «Молодечно Home» разместил видео, на котором, как утверждается, Кривцов стоит с бело-красно-белым флагом перед сотрудниками милиции. «Наша нива» пишет, что видео снято в Молодечно (ранее издание сообщило, что Кривцов какое-то время жил в Молодечно).

Протесты в Беларуси начались после выборов президента 9 августа. В первые несколько дней их жестко разгонял ОМОН. Около семи тысяч человек были задержаны. Многих из них сильно избивали в изоляторах. Семьям долгое время не давали информацию о том, где находятся задержанные.

После начала протестов в Беларуси погибли житель Минска Александр Тарайковский (мог быть смертельно ранен сотрудниками силовых структур на акции протеста), житель Гомеля Александр Вихор (умер после задержания в милицейском автомобиле), житель Бреста Геннадий Шутов (был смертельно ранен милицией на акции), житель Минска Артем Поруков (по данным МВД, был сбит на дороге; ведомство назвало его участником акций, знакомые Порукова отрицают связь между его смертью и протестами), житель Гродненской области Константин Шишмаков (был найден повешенным через неделю после отказа подписать протокол голосования на выборах).