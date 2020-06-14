В Атланте при задержании убили афроамериканца. Он направил на полицейских электрошокер В городе начались протесты, глава полиции ушла в отставку

Участник протестов в Атланте наблюдает за пожаром в ресторане Wendyʼs, 13 июня 2020 года Elijah Nouvelagev / Reuters / Scanpix / LETA

12 июня в Атланте (штат Джорджия) сотрудник полиции застрелил 27-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса. Тот заснул в машине возле ресторана быстрого питания Wendyʼs. Местные жители сообщили об этом в полицию, так как его автомобиль мешал другим машинам подъехать к ресторану. Прибыв на место, двое полицейских провели тест на алкоголь и установили, что Брукс был нетрезв.

Мужчину попытались задержать, однако он оказал сопротивление. Сотрудники полиции хотели применить электрошокер, но Брукс выхватил его и начал убегать. Полицейские побежали за ним. Во время погони Брукс направил электрошокер на одного из сотрудников полиции. Тот выстрелил. Брукс был ранен и умер в больнице. Один из полицейских также пострадал, ему оказали медицинскую помощь.

Один из очевидцев снял происходящее на видео и 13 июня выложил в интернет (бюро расследований штата Джорджия также опубликовало видеозапись задержания с камер наблюдения). Инцидент вызвал протесты в Атланте. Протестующие перекрыли крупное шоссе в центре города, остановив движение на нем на 45 минут. В ходе протестов также подожгли ресторан Wendyʼs, возле которого смертельно ранили Брукса. При разгоне протестующих полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были задержаны 36 человек.

Адвокат семьи Брукса Крис Стюарт заявил, что погибший был отцом четверых детей и был убит после празднования дня рождения своей дочери. Адвокат также отметил, что в штате Джорджия электрошокер не считается смертельным оружием, и призвал выдвинуть против полицейского, который выстрелил в мужчину, обвинения в «неоправданном применении силы со смертельным исходом, что равносильно убийству».

Бюро расследований штата Джорджия начало расследование происшествия. Мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс заявила, что по ее мнению, сотрудник полиции неправомерно применил огнестрельное оружие при задержании Брукса. Полицейского уволили. Его напарника, который участвовал в задержании, отстранили от оперативной работы. Глава полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку.

В США с конца мая проходят массовые акции против расизма и полицейского насилия, вызванные убийством другого афроамериканца — Джорджа Флойда. Он умер после того, как во время задержания сотрудник полиции более 8 минут прижимал его шею к земле коленом. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве, троих его коллег, которые присутствовали при задержании, — в пособничестве и подстрекательстве к непредумышленному убийству.

Ольга Корелина