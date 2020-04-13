Леонид Парфенов опубликовал в ютьюбе первую часть фильма «Русские грузины»

Журналист Леонид Парфенов опубликовал на своем ютьюб-канале «Parfenon» первый из двух фильмов документального цикла «Русские грузины». Картина снята студией «Намедни», до онлайн-премьеры она выходила в российском прокате в феврале 2020 года.

«Русские грузины» — это часть задуманной журналистом трилогии о нациях, «особенно массово и ярко приходивших в русскую цивилизацию, в русскую карьеру и в русские элиты». До этого Парфенов уже выпускал трехсерийный фильм «Русские евреи». Позже он намерен снять фильм о русских немцах.

Первый фильм о русских грузинах охватывает исторические события до 1939 года. Среди героев ленты — Петр Багратион, Серго Орджоникидзе, Нико Пиросмани, Булат Окуджава, Георгий Данелия, Джордж Баланчин, Ираклий Андроников, Эдуард Шеварнадзе, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин.

«Русские грузины». Фильм первый. По 1939-й. С предисловием Леонида Парфёнова Parfenon