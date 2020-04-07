«Холод»: депутат Мосгордумы Михаил Тимонов заразился коронавирусом. Он был на заседании по штрафам за нарушение карантина

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов («Справедливая Россия») и руководитель аппарата фракции КПРФ в московском парламенте Сергей Тимохов заболели коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает издание «Холод». Михаил Тимонов рассказал, что его тест на коронавирус, проведенный в клинике «Медси», дал положительный результат. При этом один из первых тестов был отрицательным. Тимонов подтвердил это в своем фейсбуке.

1 апреля Михаил Тимонов присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы, созванном в срочном порядке. На нем депутаты одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. За день до этого парламентарии сдали тесты на коронавирус, и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил на заседании, что все присутствующие здоровы. Перед заседанием всем пришедшим выдали маски, но Тимонов провел часть встречи без нее. Всего в зале в тот момент находились около 50 человек, включая депутатов.

Сергей Тимохов, в свою очередь, сообщил, что у него взяли анализ на коронавирус 31 марта, а 6 апреля он узнал от врачей скорой помощи, что болен COVID-19. Тимохов не был на заседании 1 апреля, но в тот день находился в здании Мосгордумы и, по его словам, в основном контактировал с коллегами по КПРФ.

Ранее двое депутатов Мосгордумы Евгений Ступин и Людмила Стебенкова сообщили, что у них обнаружили коронавирус. Стебенкова также говорила, что коронавирусной инфекцией болен глава фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов (это не подтверждено). По данным «Холода», также заболевшие есть среди сотрудников аппарата.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заявил 6 апреля, что в московском парламенте нет необходимости вводить карантин из-за заражения депутатов, поскольку здание закрыто.

Исправление. Первоначально в заметке сообщалось, что Сергей Тимохов — депутат Мосгордумы от КПРФ. Это не так. Редакция приносит свои извинения.

Александр Бакланов