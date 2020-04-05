Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом. COVID-19 подтвердили у Людмилы Стебенковой

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

«Я себя почувствовала плохо в прошлую субботу, вызвала врача на дом, доктор пришел, взял анализы. Анализ был готов через три дня, он оказался положительный», — рассказала Стебенкова ТАСС.

Изданию «Подъем» Стебенкова рассказала, что заболевание у нее протекает в легкой форме. По словам Стебенковой, и она сама, и все, кто с ней контактировал, изолированы.

Ранее 5 апреля о диагнозе «коронавирусная инфекция» сообщил депутат Мосгордумы КПРФ Евгений Ступин. По словам Ступина, анализ на коронавирус у него взяли 29 марта, а о положительном результате теста сообщили лишь 4 апреля.

В Москве, по данным на утро 5 апреля, зафиксированы 3893 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавируса 194 пациента с COVID-19 в Москве выздоровели, 29 умерли.

В Мосгордуме 45 депутатов. Евгений Ступин стал первым депутатом Мосгордумы, кто сообщил, что у него подтвердили коронавирус.