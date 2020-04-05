Депутат Мосгордумы Евгений Ступин заразился коронавирусом

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин сообщил в фейсбуке, что у него обнаружен коронавирус.

29 марта, рассказал Ступин, он вызвал на дом врача из-за температуры. Врач взял у него анализ на коронавирус. 4 апреля, «на седьмые сутки», ему позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный.

«Такая вот оптимизированная Путиным и Собяниным медицина. Ни врачи, ни медсестры из-за того, что их сократили, никуда не успевают. Из-за этого люди, которые болеют, считают, что они здоровые, и переносят вирус другим», — пишет депутат Мосгордумы. Сейчас, сообщил Ступин, все симптомы у него прошли, он находится на карантине.

Ступин — первый депутат Мосгордумы, у которого подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Появлялись сообщения, о зараженных коронавирусом сотрудниках мэрии Москвы, однако городской оперативный штаб утром 5 апреля назвал их ложными.

В Москве, по данным на утро 5 апреля, зафиксированы 3893 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии коронавируса 194 пациента с COVID-19 в Москве выздоровели, 29 умерли.