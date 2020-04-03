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Как выросло число заболевших COVID-19 за последний месяц. В одной картинке
07:53, 3 апреля 2020
Источник: Meduza
2 апреля количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило один миллион. За месяц число заболевших выросло в десять раз. Отметка в 100 тысяч заболевших была превышена 6 марта, 200 тысяч — 18 марта, 500 тысяч — 26 марта. Вы можете посмотреть текущую ситуацию по коронавирусу
на карте
или
в таблице
.
Фото в анонсе: Jon Gambrell / AP / Scanpix / LETA
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