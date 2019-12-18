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Украинские выборы, пожар в Нотр-Даме и московские митинги: «Яндекс» выбрал главные события 2019 года

Источник: Meduza
Fascinadora / Shutterstock.com

Главными событиями 2019 года, согласно статистике запросов россиян в «Яндексе», стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные митинги в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму. Об этом говорится в пресс-релизе поисковика, поступившем в редакцию «Медузы».

В топе запросов с января по декабрь также оказались катастрофа суперджета в Шереметьево, запуск МЦД и дело Ивана Голунова.

События 2019 года

  1. Выборы на Украине
  2. Пожар в соборе Парижской Богоматери
  3. Митинги и протестное голосование в Москве
  4. Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве
  5. Ажиотаж вокруг «Зоны 51»
  6. Переход на цифровое телевидение
  7. Концерты Билли Айлиш в России
  8. Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
  9. Запуск Московских центральных диаметров
  10. Дело Ивана Голунова

Главным спортивным событием года стал бой Хабиба Нурмагомедов с Дастином Порье.

Персонами, информацию о которых россияне чаще всего искали в интернете, стали президент Украины Владимир Зеленский, японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

Люди 2019 года

  1. Владимир Зеленский
  2. Хидео Кодзима
  3. Грета Тунберг
  4. Хоакин Феникс
  5. Билли Айлиш
  6. Али Эрсан Дуру
  7. Любовь Соболь
  8. Антон Батырев
  9. Александра Никифорова
  10. Михаил Кокляев

Среди умерших в 2019 году пользователи «Яндекса» больше всего интересовались биографией певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко.

Главными фильмами года, судя по запросам россиян, стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: Финал». Из сериалов лидируют «Игра престолов», «Чернобыль» и российский «Жуки», из мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2».

Музыкальные композиции, вызвавшие наибольший интерес россиян, — «Пчеловод» RASA и «Зацепила» и «#Алкоголичка» Артура Пирожкова. (Статистика по стриминговым сервисам — здесь). Тройка самых популярных по запросам видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

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