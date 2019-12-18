Украинские выборы, пожар в Нотр-Даме и московские митинги: «Яндекс» выбрал главные события 2019 года
Главными событиями 2019 года, согласно статистике запросов россиян в «Яндексе», стали выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные митинги в Москве, связанные с выборами в Мосгордуму. Об этом говорится в пресс-релизе поисковика, поступившем в редакцию «Медузы».
В топе запросов с января по декабрь также оказались катастрофа суперджета в Шереметьево, запуск МЦД и дело Ивана Голунова.
События 2019 года
- Выборы на Украине
- Пожар в соборе Парижской Богоматери
- Митинги и протестное голосование в Москве
- Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве
- Ажиотаж вокруг «Зоны 51»
- Переход на цифровое телевидение
- Концерты Билли Айлиш в России
- Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
- Запуск Московских центральных диаметров
- Дело Ивана Голунова
Главным спортивным событием года стал бой Хабиба Нурмагомедов с Дастином Порье.
Персонами, информацию о которых россияне чаще всего искали в интернете, стали президент Украины Владимир Зеленский, японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Люди 2019 года
- Владимир Зеленский
- Хидео Кодзима
- Грета Тунберг
- Хоакин Феникс
- Билли Айлиш
- Али Эрсан Дуру
- Любовь Соболь
- Антон Батырев
- Александра Никифорова
- Михаил Кокляев
Среди умерших в 2019 году пользователи «Яндекса» больше всего интересовались биографией певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко.
Главными фильмами года, судя по запросам россиян, стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: Финал». Из сериалов лидируют «Игра престолов», «Чернобыль» и российский «Жуки», из мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2».
Музыкальные композиции, вызвавшие наибольший интерес россиян, — «Пчеловод» RASA и «Зацепила» и «#Алкоголичка» Артура Пирожкова. (Статистика по стриминговым сервисам — здесь). Тройка самых популярных по запросам видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.