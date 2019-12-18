ВЦИОМ: большинство россиян не интересуются Владимиром Зеленским

Только 9% россиян положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты ВЦИОМ и , которые приводят «Ведомости», «Коммерсант» и ТАСС.

Отрицательно деятельность Зеленского воспринимает 21% опрошенных. 29% относятся к ней с безразличием, 35% ничего о ней не знают. Больше всего Зеленского ценит молодежь 18–24 лет, меньше всего — люди от 60 лет.

67% из тех, кто что-то знает о деятельности Зеленского, считают, что с его приходом к власти отношения России и Украины не изменились. 16% считают, что они улучшились, 9% — что ухудшились.

53% опрошенных называют нынешние отношения между двумя странами плохими. На вопрос об их будущем 43% респондентов ответили, что они нормализуются, но братскими уже не будут.

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