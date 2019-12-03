СК завершил расследование крушения суперджета в «Шереметьево». В гибели 41 человека обвинили командира экипажа

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного после самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.

В гибели 41 человека обвинили командира экипажа Дениса Евдокимова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы шести семей погибших, подтвердил эту информацию ТАСС. По его словам, ущерб от авиакатастрофы оценили в 1,5 миллиарда рублей.

Адвокат Дениса Евдокимова Наталья Митусова сообщила «Интерфаксу», что считает предъявленные обвинения несправедливыми и необоснованными. «Это попытка возложить на него всю ответственность и одновременно увести все подозрения в отношении конструктивных недостатков воздушного судна и действий наземных служб», — сказала адвокат.

Сам Евдокимов говорил ранее на допросе, что пожар, возникший на борту самолета, распространился из-за того, что кто-то открыл заднюю дверь, что создало воздушную тягу (через переднюю дверь эвакуировали пассажиров).

Как отмечает «Коммерсант», расследование дела завершили в рекордно короткие сроки, хотя обычно на это уходят годы.

Межгосударственный авиационный комитет пока не публиковал окончательный отчет о катастрофе в Шереметьево. В предварительном отчете, представленном в июне, однозначных выводов о причинах аварийной посадки и виновных нет.