Звезда либеральной политики Джастин Трюдо с трудом сохранил пост премьера Канады. Ему помогла поддержка Обамы и критика в адрес Трампа

Джастин Трюдо выступает после выборов. 22 октября 2019 года Stephane Mahe / Reuters / Scanpix / LETA

Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо второй раз подряд выиграла выборы, но потеряла абсолютное большинство в парламенте. По итогам голосования в 2015 году либералы получили 39,5% голосов и 184 из 338 мест, а на этот раз — 33% и 156 кресел. В результате Трюдо останется премьером, но вынужден будет формировать правительство меньшинства.

В 2015 году, когда Трюдо стал премьером впервые, он тут же получил всемирную известность и превратился в звезду либеральной политики. Он был очень молод (43 года — до восхождения 31-летнего австрийского канцлера Себастьяна Курца оставалось два года), его победы никто не ждал, а главное, на фоне поднявшейся популистской волны он казался живым доказательством того, что у традиционных партий есть будущее. Возглавляемая им Либеральная партия 70 лет была у власти в XX веке (из них 15 ее лидером и главой правительства был Пьер Трюдо, отец нынешнего премьера), но с 2004 года она на 11 лет оказалась в оппозиции и упадке. Пока в Европе и США росла популярность правых, Трюдо обещал легализовать марихуану, повысить налоги на богатых и облегчить миграционные правила. В итоге перед нынешними выборами исследователи подсчитали, что он выполнил 92% своих обещаний 2015 года, в экономике достигнуты хорошие показатели (в частности, канадский доллар в 2019 году вырос на 4% к американскому). Несмотря на все это, до самого конца гонки не было понятно, сможет ли Трюдо удержаться у власти.

Считается, что по имиджу лидера либералов ударили два скандала. Трюдо заподозрили в давлении на следователей по делу SNC-Lavalin — крупнейшей инженерно-строительной компании Канады, которую обвиняют в даче взяток ради получения контрактов в Ливии. Министр юстиции и генпрокурор Джоди Уилсон-Рейболд ушла из правительства, заявив, что от имени Трюдо ее пытались убедить защитить SNC-Lavalin от судебного разбирательства. За месяц до выборов разгорелся скандал с публикацией фотографий, на которых молодой Трюдо позировал с затемненным лицом. Его обвинили в «блэкфейсе» — нанесении темного грима, с помощью которого белые комики вплоть до середины XX века карикатурно изображали чернокожих. Принеся извинения, Трюдо заявил, что больше таких изображений нет — но в прессе появились аналогичные видео.

Как отмечает издание Politico, в итоге скандал с «блэкфейсом» не оказал существенного влияния на результаты либералов. По мнению функционеров партии, канадцы всерьез не поверили в то, что Трюдо — настоящий расист, учитывая предпринятую им либерализацию иммиграционного законодательства. Ему также помогла поддержка все еще популярного в либеральных кругах бывшего президента США Барака Обамы, который за несколько дней до выборов написал в твиттере пост в его поддержку. Собственный имидж Трюдо во многом строит на противопоставлении Дональду Трампу. В частности, он раскритиковал ужесточение правил абортов в нескольких штатах США прямо во время визита американского вице-президента Майка Пенса, а своих оппонентов представлял канадскими союзниками Трампа.

Более существенное влияние на результаты Либеральной партии оказала политика Трюдо в области защиты окружающей среды. В частности, он сократил инвестиции в нефтяной сектор экономики, следствием чего, по мнению Reuters, стала потеря поддержки в нефтедобывающих регионах на западе Канады. Кроме того, партия Трюдо потеряла несколько мест в Квебеке — крупнейшей франкоязычной провинции страны. Либералы все равно смогли выиграть там, но второе место, лишь немного уступив, занял Квебекский блок, выступающий в перспективе за независимость провинции. Противники Трюдо будут использовать это как доказательство несостоятельности его политики, пусть даже большинство голосов Квебекский блок отнял не у либералов, а у других партий.

Правительство меньшинства, которое сформирует Трюдо, не будет уникальным в истории Канады — оно станет уже четвертым подобным кабинетом за последние 15 лет. Эксперты, однако, расходятся во мнении, насколько устойчивой будет новая власть. С одной стороны, для проведения законов ей нужна поддержка всего 14 депутатов, то есть, по сути, всего одной оппозиционной фракции. С другой, на практике подобные правительства редко удерживаются у власти в Канаде больше двух с половиной лет, после которых, как правило, происходят досрочные выборы.

Дмитрий Карцев