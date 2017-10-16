Вундерканцлер На выборах в Австрии победила партия 31-летнего консерватора Себастьяна Курца

15 октября в Австрии прошли парламентские выборы, первое место на которых заняли консерваторы из Австрийской народной партии. Это означает, что канцлером страны может стать ее лидер, 31-летний Себастьян Курц. Нынешний глава правительства Австрии Кристиан Керн старше его на 20 лет.

Австрийская народная партия, которую возглавляет Курц, набрала на выборах 31,7%. Консерваторы сумели занять на выборах первое место, несмотря на то, что еще летом они шли третьими — после правящей Социально-демократической партии и ультраправой Партии Свободы. Когда стало известно, что именно Курц будет кандидатом в канцлеры от Народной партии, это только добавило ей популярности, и ее рейтинги поползли вверх.

В Австрии Себастьяна Курца называют «чудо-парнем» — «wunderwuzzi». Он объявил о масштабном обновлении консервативных сил и разрешил беспартийным войти в избирательный список «Новой народной партии», которая теперь перехватила часть повестки ультраправой Партии Свободы. Во время кампании Курц, четыре последних года возглавлявший министерство иностранных дел, постоянно напоминал, что закрыть «балканский путь» для ближневосточных беженцев во время миграционного кризиса 2016 года удалось именно благодаря ему. Кроме того, Курц обещал закрыть мусульманские детские сады и поддержал запрет на ношение . Экономическая программа консерваторов тоже повторяла популистские требования ультраправых: снизить налоги и создать в Австрии «новую справедливость» — то есть сделать так, чтобы государство поддерживало не нуждающихся мигрантов, а бедное коренное население.

В отличие от ультраправых, Курц четко обозначил проевропейский путь консерваторов и их приверженность общегуманистическим ценностям. Так, например, предложение консерваторов по составу правительства по своей инклюзивности напоминает кабинет министров Канады, работающий под руководством Джастина Трюдо. Среди прочих, в него вошли бывший член партии «зеленых» из семьи турецких иммигрантов Эфгани Дёнмез, передвигающаяся на инвалидной коляске бывшая прыгунья с шестом Кира Грюнберг, психоаналитик и бывший руководитель венской еврейской общины Мартин Энгельберг. Половина кандидатов в списке — женщины.

Противники Курца объясняют противоречия в его взглядах популизмом, а сторонники уверяют, что политик намеренно перехватывает националистическую повестку, чтобы переманить тех, кто при отсутствии право-центристов голосовал бы за ультраправых.

Чтобы сформировать правительство, консерваторам придется договариваться с другими политическими силами. Народная партия ранее уже отказалась сформировать коалицию вместе с социал-демократами (именно это и спровоцировало досрочные парламентские выборы); поэтому, вероятно, консерваторы будут договариваться о сотрудничестве с ультраправыми. Впрочем, сам Курц пока отказывается комментировать будущие переговоры по созданию коалиции, а лидер социал-демократов канцлер Кристиан Керн заявил, что готов обсудить все варианты.

Прошедшие выборы — это не только победа ультраправых сил, но и не менее заметный провал «зеленых». Австрийские зеленые — одна из самых сильных партий левоцентристского спектра в Европе; на прошлогодних выборах президентом страны стал именно представитель «зеленых» Александр Ван дер Беллен. Тем не менее, на парламентских выборах «зеленые» не смогли преодолеть проходной барьер и оказались без представительства в Национальном совете — впервые за время своего существования. Официальный представитель «зеленых» Хельга Крисмер назвала такой итог кампании «катастрофой».

Выборы в Австрии — вторые выборы в Европе за осень, на которых значительную долю голосов получают националистические партии. В сентябре на выборах в немецкий бундестаг третье место получила «Альтернатива для Германии» — первая ультраправая партия, сумевшая попасть в парламент Германии после краха Третьего Рейха. В конце октября парламентские выборы пройдут в Чехии, где по опросам лидируют популисты из партии «Акция недовольных граждан».